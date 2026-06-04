Renkli taş, mücevherde en kişisel tercihlerden biridir. Beyaz pırlantanın ışıltısı herkeste aynı etkiyi bırakırken, safirin derin mavisi ya da zümrüdün doygun yeşili doğrudan takan kişiyi anlatır. Pırlanta renkli taşlı setler tam da bu yüzden ilgi görüyor: bir yandan pırlantanın klasik değerini koruyor, diğer yandan sıradan bir takıdan çok daha fazlasını sunuyor.

Lizay Pırlanta renkli taşlı set koleksiyonunda kolye, küpe ve yüzüğün aynı tasarım diliyle bir araya geldiği bütünlüklü takımlar bulunur. Safir, zümrüt, yakut gibi klasik değerli taşların yanında ametist, morganit, blue topaz, turmalin ve fancy renkli pırlantalarla hazırlanan modeller, 1.61 karattan 8.69 karata kadar geniş bir aralıkta yer alır.

Renkli Taşlı Pırlanta Set Nedir?

Renkli taşlı set, merkezinde bir renkli değerli taşın bulunduğu, çevresinde ise pırlantaların yer aldığı takı takımıdır. Genellikle kolye, küpe ve yüzükten oluşur; bazı modellerde bileklik de eklenir. Tasarımın ana fikri, renkli taşın rengini pırlanta ışıltısıyla çerçevelemektir. Pırlantalar burada hem taşın rengini daha canlı gösterir hem de ışığı dağıtarak parçaya hacim kazandırır.

Setin en büyük avantajı uyumdur. Ayrı ayrı seçilen parçalarda taş kesimi, montür yüksekliği veya altın rengi birbirini tutmayabilir. Set olarak tasarlanan takılarda ise bu detaylar baştan uyumlu kurgulanır. Tek parçayla günlük, tamamıyla özel gece kombini yapmak mümkün olur.

Taşına Göre Renkli Set Modelleri

Safir Setler

Safir, sertliği ve renk yoğunluğuyla en çok tercih edilen renkli taştır. Kraliyet mavisi tonları özellikle beyaz altın montürlerde soğuk ve keskin bir kontrast yaratır. Koyu renkli abiye kombinlerinde ya da klasik bir gece elbisesinde safir set, fazla çaba harcamadan güçlü bir etki bırakır. Daha detaylı seçenekler için pırlanta safir kolyeler ve pırlanta safir yüzükler kategorilerine göz atabilirsiniz.

Zümrüt Setler

Zümrüt, mücevherde asaletin karşılığı sayılır. Yeşilin doygun tonu sarı altınla sıcak, beyaz altınla ise daha modern bir görünüm verir. Zümrüt görece kırılgan bir taş olduğu için montür tasarımı önem taşır; taşın kenarlarını koruyan tırnak yapıları uzun ömür açısından belirleyicidir. Pırlanta zümrüt yüzükler kategorisinde tek parça alternatifleri de bulabilirsiniz.

Yakut Setler

Yakutun kırmızısı, mücevherde en dikkat çeken renklerden biridir. Özellikle damla kesim yakut setler, yüz hatlarını yumuşatan ve boyuna uzunluk hissi veren bir görünüm sunar. Nişan, düğün ve yıl dönümü gibi anlamlı günlerde tercih edilmesinin sebebi, rengin taşıdığı duygusal karşılıktır.

Ametist ve Morganit Setler

Ametistin mor tonu ile morganitin pudra pembesi, klasik üçlünün dışına çıkmak isteyenler için iyi bir alternatif. Ametist, koyu ve doygun yapısıyla akşam kullanımına uygunken; morganit daha yumuşak, gündüz de rahatlıkla taşınabilen bir renk sunar. Morganit özellikle rose altın montürlerle birleştiğinde tek bir renk bloğu gibi görünür ve son yıllarda bu kombinasyon belirgin şekilde öne çıkıyor.

Blue Topaz Setler

Blue topaz, safirin daha açık ve berrak bir alternatifidir. Turkuaza yaklaşan tonlarıyla yaz kombinlerinde ve açık renk kıyafetlerde rahatça kullanılır. Aynı karat ağırlığında safire kıyasla daha erişilebilir bir fiyat aralığında olması, ilk renkli taş yatırımı yapanlar için avantaj sağlar.

Turmalin ve Fancy Setler

Turmalin, tek bir taşta bile birden fazla ton barındırabilen ilginç bir mineraldir. Fancy renkli pırlantalar ise doğrudan pırlantanın kendi renk skalasından gelir; sarı, şampanya ve pembe tonlarıyla klasik beyaz pırlantadan tamamen ayrı bir karakter taşır. Bu iki grup, koleksiyonda benzerine az rastlanan parça arayanlara hitap eder.

2026 Renkli Taş Trendleri

Son dönemde öne çıkan birkaç eğilim var:

Büyük merkez taş, sade çerçeve. Yoğun pave işçiliği yerine, tek ve iri renkli taşın öne çıktığı, çevresindeki pırlantaların ölçülü kullanıldığı tasarımlar tercih ediliyor.

Karışık altın renkleri. Rose altın montürlü morganit ya da beyaz altın içinde sarı fancy pırlanta gibi, taş rengiyle metal renginin bilinçli olarak kontrast oluşturduğu modeller artıyor.

Katmanlı kullanım. Setin kolyesini ince bir pırlanta tektaş kolye ile birlikte katmanlı takmak, tek başına kullanmaktan daha güncel bir görünüm veriyor.

Anlamlı taş seçimi. Doğum taşı, yıl dönümü rengi veya kişisel bir hatıraya bağlı renk tercihleri, hediye alımlarında belirleyici hale geliyor.

Renkli Taşlı Set Seçerken Nelere Dikkat Etmeli?

Karat ağırlığını doğru okuyun. Setlerde belirtilen karat, genellikle takımdaki tüm taşların toplam ağırlığıdır. 3 karatlık bir setin merkez taşı 1 karat, geri kalanı pırlantalar olabilir. Ürün detayında merkez taş ağırlığını ayrıca kontrol etmek, karşılaştırma yaparken en sağlıklı yöntemdir.

Cilt tonunuzu hesaba katın. Sıcak alt tonlu ciltlerde yakut, morganit ve fancy sarı pırlanta daha uyumlu durur. Soğuk alt tonlu ciltlerde safir, ametist ve blue topaz öne çıkar. Zümrüt her iki grupla da çalışan nadir renklerden biridir.

Altın rengiyle taşı birlikte düşünün. Beyaz altın, taşın rengini olduğu gibi gösterir. Sarı altın renkleri ısıtır ve derinleştirir. Rose altın ise pembe ve şampanya tonlarını yumuşatır.

Kullanım sıklığınızı belirleyin. Safir ve yakut yüksek sertlikleriyle günlük kullanıma daha uygundur. Zümrüt, ametist ve morganit ise darbeye karşı daha hassastır; bu taşlarla hazırlanan yüzükleri her gün takmak yerine özel günlere ayırmak, uzun vadede parçayı korur.

Sertifikayı kontrol edin. Pırlantaların sertifikalı olması, taş kalitesinin bağımsız şekilde belgelenmiş olması anlamına gelir. Karat, renk ve berraklık değerleri bu belgede yer alır.

Hangi Özel Gün İçin Hangi Set?

Nişan ve söz törenlerinde safir veya yakut setler, geleneksel anlamı da taşıdığı için öne çıkar. Yıl dönümü hediyelerinde zümrüt klasik bir tercihtir. Doğum günü hediyelerinde doğum taşına göre seçim yapmak, hediyeyi kişiselleştiren basit ama etkili bir yöntemdir. Anneler Günü gibi günlerde ise morganit ve blue topaz gibi daha yumuşak tonlar, gün içinde de rahat kullanılabildiği için tercih ediliyor.

Renkli Taşlı Setlerin Bakımı

Renkli taşlar pırlantaya göre daha yumuşaktır ve ısı değişimine karşı hassas olabilir. Parfüm, saç spreyi ve kozmetik ürünlerini taktıktan sonra takıları takmak, taş yüzeyinde film oluşmasını engeller. Temizlik için ılık su, birkaç damla nötr sabun ve yumuşak bir fırça yeterlidir. Ultrasonik temizleyiciler zümrüt gibi doldurma işlemi görmüş taşlarda zarar verebileceği için önerilmez. Saklarken her parçayı ayrı bir keseye koymak, taşların birbirini çizmesini önler.

Lizay Pırlanta'da Renkli Taşlı Set Alışverişi

Lizay Pırlanta, 1974'ten bu yana kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteriyor. Koleksiyondaki tüm renkli taşlı setler sertifikalı pırlantalarla üretilir, orijinal kutu ve garanti belgesiyle teslim edilir. Sepette geçerli indirim oranları, taksit seçenekleri ve aynı gün kargo imkânı ürün sayfalarında belirtilir. Ürünü görerek karar vermek isterseniz mağazalarımızı ziyaret edebilir, ölçü konusunda emin değilseniz yüzük ölçüsü rehberinden yararlanabilirsiniz.





