DE EN Mağazalarımız Sipariş Takip İletişim
Kapat
Menü
Giriş Yap
Kayıt Ol
  (0)
Kapat
Sepetim
Filtreler
Filtreler
Kategoriler
Fiyat Aralığı
{{ FILTERS.VARIANTS.TYPE1_NAME }}
{{ FILTERS.VARIANTS.TYPE2_NAME }}
Markalar
Model
{{ FILTER.NAME }}
{{ SELECTED.TEXT }} ×
FİLTRELER
EN YENİ
ÇOK SATAN
ARTAN FİYAT
AZALAN FİYAT
Ürün Kodu :  DR109139
2.30 Karat Pırlanta Morganit Kare Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
2.30 Karat Pırlanta Morganit Kare Yüzük
%0
65.544 TL
65.544 TL
Sepete Ekle
21.848 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR134638
1.27 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.27 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
%0
70.632 TL
70.632 TL
Sepete Ekle
23.544 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN63209
1.51 Karat Pırlanta Fancy Oval Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.51 Karat Pırlanta Fancy Oval Kolye
%0
51.384 TL
51.384 TL
Sepete Ekle
17.128 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR186059
2.63 Karat Pırlanta Morganit Kare Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
2.63 Karat Pırlanta Morganit Kare Yüzük
%0
48.264 TL
48.264 TL
Sepete Ekle
16.088 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB14929
3.96 Karat Pırlanta Yakut Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
3.96 Karat Pırlanta Yakut Bileklik
%0
157.248 TL
157.248 TL
Sepete Ekle
52.416 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR143838
1.06 Karat Pırlanta Fancy Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.06 Karat Pırlanta Fancy Yüzük
%0
45.000 TL
45.000 TL
Sepete Ekle
15.000 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN46271
1.04 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.04 Karat Pırlanta Safir Kolye
%0
69.456 TL
69.456 TL
Sepete Ekle
23.152 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB14935
4.34 Karat Pırlanta Safir Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
4.34 Karat Pırlanta Safir Bileklik
%0
143.832 TL
143.832 TL
Sepete Ekle
47.944 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR159327
1.01 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.01 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
%0
71.736 TL
71.736 TL
Sepete Ekle
23.912 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB14939
3.62 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
3.62 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik
%0
182.352 TL
182.352 TL
Sepete Ekle
60.784 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR69199
0.79 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.79 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
44.520 TL
44.520 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
Sepete Ekle
14.840 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR154760
0.77 Karat Pırlanta Morganit Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.77 Karat Pırlanta Morganit Yüzük
%0
47.544 TL
47.544 TL
Sepete Ekle
15.848 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE28114
1.44 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.44 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
57.792 TL
57.792 TL
Sepete Ekle
19.264 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB13338
2.03 Karat Pırlanta Safir Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
2.03 Karat Pırlanta Safir Bileklik
%0
108.768 TL
108.768 TL
Sepete Ekle
36.256 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN60832
2.74 Karat Pırlanta Fancy Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
2.74 Karat Pırlanta Fancy Kolye
%0
17.184 TL
17.184 TL
Sepete Ekle
5.728 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR170685
1.76 Karat Pırlanta Fancy Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.76 Karat Pırlanta Fancy Yüzük
%0
34.440 TL
34.440 TL
Sepete Ekle
11.480 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR169276
2.19 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
2.19 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
56.112 TL
56.112 TL
Sepete Ekle
18.704 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR163211
1.06 Karat Pırlanta Morganit Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.06 Karat Pırlanta Morganit Yüzük
%0
55.824 TL
55.824 TL
Sepete Ekle
18.608 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN37604
0.86 Karat Pırlanta Turmalin Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.86 Karat Pırlanta Turmalin Kolye
%0
34.392 TL
34.392 TL
Sepete Ekle
11.464 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR183130
0.67 Karat Pırlanta Blue Topaz Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.67 Karat Pırlanta Blue Topaz Baget Yüzük
%0
22.848 TL
22.848 TL
Sepete Ekle
7.616 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR139821
1.12 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.12 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
%0
109.896 TL
109.896 TL
Sepete Ekle
36.632 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR101024
2.04 Karat Pırlanta Fancy Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
2.04 Karat Pırlanta Fancy Yüzük
%0
51.504 TL
51.504 TL
Sepete Ekle
17.168 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB14932
3.64 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
3.64 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik
%0
182.544 TL
182.544 TL
Sepete Ekle
60.848 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR133271
0.28 Karat Ametist Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.28 Karat Ametist Baget Yüzük
%0
24.840 TL
24.840 TL
Sepete Ekle
8.280 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB15268
1.99 Karat Pırlanta Aquamarin Damla Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
1.99 Karat Pırlanta Aquamarin Damla Bileklik
%0
84.120 TL
84.120 TL
Sepete Ekle
28.040 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR152882
0.65 Karat Morganit Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.65 Karat Morganit Yüzük
%0
35.088 TL
35.088 TL
Sepete Ekle
11.696 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB13552
2.19 Karat Pırlanta Safir Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
2.19 Karat Pırlanta Safir Bileklik
%0
126.408 TL
126.408 TL
Sepete Ekle
42.136 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN49721
0.57 Karat Pırlanta Ametist Çiçek Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.57 Karat Pırlanta Ametist Çiçek Kolye
%0
59.184 TL
59.184 TL
Sepete Ekle
19.728 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE30774
1.56 Karat Pırlanta Markiz Taşlı Safir Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.56 Karat Pırlanta Markiz Taşlı Safir Trend Küpe
%0
89.640 TL
89.640 TL
Sepete Ekle
29.880 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN65820
0.62 Karat Pırlanta Uzun Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.62 Karat Pırlanta Uzun Safir Kolye
%0
82.200 TL
82.200 TL
Sepete Ekle
27.400 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE38398
3.29 Karat Pırlanta Fancy Oval Taşlı Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
3.29 Karat Pırlanta Fancy Oval Taşlı Küpe
%0
58.128 TL
58.128 TL
Sepete Ekle
19.376 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR159067
0.56 Karat Pırlanta Pembe Safir Çiçek Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.56 Karat Pırlanta Pembe Safir Çiçek Yüzük
%0
29.568 TL
29.568 TL
Sepete Ekle
9.856 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB11095
3.95 Karat Pırlantalı Safir Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
3.95 Karat Pırlantalı Safir Bileklik
%0
313.776 TL
313.776 TL
Sepete Ekle
104.592 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR152517
0.35 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.35 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
14.136 TL
14.136 TL
Sepete Ekle
4.712 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN56886
0.65 Karat Pırlanta Markiz Taşlı Fancy Çiçek Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.65 Karat Pırlanta Markiz Taşlı Fancy Çiçek Kolye
%0
27.624 TL
27.624 TL
Sepete Ekle
9.208 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR159957
0.62 Karat Pırlanta Emerald Ametist Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.62 Karat Pırlanta Emerald Ametist Yüzük
%0
30.360 TL
30.360 TL
Sepete Ekle
10.120 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR159065
0.56 Karat Pırlanta Damla Taşlı Safir Çiçek Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.56 Karat Pırlanta Damla Taşlı Safir Çiçek Yüzük
%0
29.736 TL
29.736 TL
Sepete Ekle
9.912 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR130261
0.77 Karat Pırlanta Turmalin Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.77 Karat Pırlanta Turmalin Yüzük
%0
37.848 TL
37.848 TL
Sepete Ekle
12.616 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR146434
0.71 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.71 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
37.584 TL
37.584 TL
Sepete Ekle
12.528 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN49717
0.59 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.59 Karat Pırlanta Safir Kolye
%0
60.864 TL
60.864 TL
Sepete Ekle
20.288 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR159084
0.64 Karat Pırlanta Markiz Taşlı Fancy Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.64 Karat Pırlanta Markiz Taşlı Fancy Yüzük
%0
33.720 TL
33.720 TL
Sepete Ekle
11.240 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB09945
6.18 Karat Pırlanta Safir Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
6.18 Karat Pırlanta Safir Bileklik
%0
127.200 TL
127.200 TL
Sepete Ekle
42.400 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR132250
0.46 Karat Pırlanta Damla Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.46 Karat Pırlanta Damla Yakut Yüzük
%0
19.632 TL
19.632 TL
Sepete Ekle
6.544 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB11312
1.66 Karat Pırlantalı Safir Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
1.66 Karat Pırlantalı Safir Bileklik
%0
162.096 TL
162.096 TL
Sepete Ekle
54.032 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR40573
0.99 Karat Pırlanta Sitrin Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.99 Karat Pırlanta Sitrin Yüzük
%0
38.400 TL
38.400 TL
Sepete Ekle
12.800 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR87848
0.64 Karat Pırlanta Renkli Taşlı Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.64 Karat Pırlanta Renkli Taşlı Yüzük
%0
33.072 TL
33.072 TL
Sepete Ekle
11.024 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB11306
2.04 Karat Pırlanta Fancy Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
2.04 Karat Pırlanta Fancy Bileklik
%0
61.560 TL
61.560 TL
Sepete Ekle
20.520 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR94632
1.01 Karat Pırlanta Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.01 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
%0
58.560 TL
58.560 TL
Sepete Ekle
19.520 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN24182
2.92 Karat Pırlanta Baget Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
2.92 Karat Pırlanta Baget Safir Kolye
%0
81.120 TL
81.120 TL
Sepete Ekle
27.040 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB10396
6.03 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
6.03 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik
%0
281.520 TL
281.520 TL
Sepete Ekle
93.840 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR90011
0.95 Karat Pırlanta Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.95 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
%0
43.416 TL
43.416 TL
Sepete Ekle
14.472 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE36433
1.21 Karat Pırlanta Blue Topaz Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.21 Karat Pırlanta Blue Topaz Küpe
%0
35.400 TL
35.400 TL
Sepete Ekle
11.800 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR171614
1.30 Karat Pırlanta Fancy Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.30 Karat Pırlanta Fancy Yüzük
%0
24.576 TL
24.576 TL
Sepete Ekle
8.192 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR124664
0.85 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.85 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
43.128 TL
43.128 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
Sepete Ekle
14.376 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN61528
0.64 Karat Pırlanta Ametist Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.64 Karat Pırlanta Ametist Kolye
%0
29.832 TL
29.832 TL
Sepete Ekle
9.944 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE24193
1.34 Karat Pırlanta Morganit Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.34 Karat Pırlanta Morganit Küpe
%0
29.808 TL
29.808 TL
Sepete Ekle
9.936 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR60198
0.35 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.35 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
%0
37.992 TL
37.992 TL
Sepete Ekle
12.664 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN36792
0.32 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.32 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
%0
35.016 TL
35.016 TL
Sepete Ekle
11.672 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR71900
1.33 Karat Pırlanta Damla Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.33 Karat Pırlanta Damla Yakut Yüzük
%0
24.960 TL
24.960 TL
Sepete Ekle
8.320 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR174728
0.98 Karat Pırlanta Ametist Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.98 Karat Pırlanta Ametist Yüzük
%0
46.464 TL
46.464 TL
Sepete Ekle
15.488 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR89359
0.13 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.13 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
%0
25.848 TL
25.848 TL
Sepete Ekle
8.616 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR69250
0.61 Karat Pırlanta Baget Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.61 Karat Pırlanta Baget Safir Yüzük
%0
45.672 TL
45.672 TL
Sepete Ekle
15.224 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR171627
0.92 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.92 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük
%0
23.016 TL
23.016 TL
Sepete Ekle
7.672 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR170633
0.56 Karat Pırlanta Ametist Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.56 Karat Pırlanta Ametist Yüzük
%0
31.752 TL
31.752 TL
Sepete Ekle
10.584 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR172712
0.66 Karat Pırlanta Morganit Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.66 Karat Pırlanta Morganit Yüzük
%0
28.128 TL
28.128 TL
Sepete Ekle
9.376 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN61763
1.05 Karat Pırlanta Blue Topaz Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.05 Karat Pırlanta Blue Topaz Kolye
%0
29.160 TL
29.160 TL
Sepete Ekle
9.720 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN60632
0.59 Karat Pırlanta Blue Topaz Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.59 Karat Pırlanta Blue Topaz Kolye
%0
24.552 TL
24.552 TL
Sepete Ekle
8.184 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN44089
0.69 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.69 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
%0
31.752 TL
31.752 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
Sepete Ekle
10.584 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB06604
0.87 Karat Pırlanta Yakut Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
0.87 Karat Pırlanta Yakut Bileklik
%0
44.928 TL
44.928 TL
Sepete Ekle
14.976 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR64333
0.25 Karat Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.25 Karat Safir Yüzük
%0
23.184 TL
23.184 TL
Sepete Ekle
7.728 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR125132
0.83 Karat Pırlanta Damla Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.83 Karat Pırlanta Damla Yakut Yüzük
%0
43.104 TL
43.104 TL
Sepete Ekle
14.368 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR143035
2.56 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
2.56 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
41.112 TL
41.112 TL
Sepete Ekle
13.704 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE04411
1.53 Karat Pırlanta Yakut Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.53 Karat Pırlanta Yakut Küpe
%0
44.040 TL
44.040 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
Sepete Ekle
14.680 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE30749
1.25 Karat Pırlanta Ametist Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.25 Karat Pırlanta Ametist Küpe
%0
47.064 TL
47.064 TL
Sepete Ekle
15.688 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE31827
1.91 Karat Pırlanta Yakut Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.91 Karat Pırlanta Yakut Küpe
%0
31.416 TL
31.416 TL
Sepete Ekle
10.472 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE30708
1.66 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.66 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe
%0
71.640 TL
71.640 TL
Sepete Ekle
23.880 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR152302
1.61 Karat Pırlanta Damla Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.61 Karat Pırlanta Damla Safir Yüzük
%0
35.376 TL
35.376 TL
Sepete Ekle
11.792 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR140188
0.70 Karat Pırlanta Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.70 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
%0
36.240 TL
36.240 TL
Sepete Ekle
12.080 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE17457
1.55 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.55 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
31.656 TL
31.656 TL
Sepete Ekle
10.552 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN58606
0.45 Karat Pırlanta Baget Zümrüt Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.45 Karat Pırlanta Baget Zümrüt Kolye
%0
32.952 TL
32.952 TL
Sepete Ekle
10.984 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE14639
1.07 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.07 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe
%0
61.968 TL
61.968 TL
Sepete Ekle
20.656 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB09002
1.41 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
1.41 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik
%0
115.560 TL
115.560 TL
Sepete Ekle
38.520 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN62081
0.65 Karat Pırlanta Morganit Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.65 Karat Pırlanta Morganit Kolye
%0
33.624 TL
33.624 TL
Sepete Ekle
11.208 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR102271
0.54 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.54 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
%0
45.984 TL
45.984 TL
Sepete Ekle
15.328 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE37466
1.83 Karat Pırlanta Blue Topaz Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.83 Karat Pırlanta Blue Topaz Küpe
%0
25.896 TL
25.896 TL
Sepete Ekle
8.632 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE33278
5.00 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
5.00 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe
%0
321.168 TL
321.168 TL
Sepete Ekle
107.056 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR167825
0.60 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.60 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük
%0
26.328 TL
26.328 TL
Sepete Ekle
8.776 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB15089
6.73 Karat Pırlanta Tanzanit Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
6.73 Karat Pırlanta Tanzanit Bileklik
%0
149.256 TL
149.256 TL
Sepete Ekle
49.752 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN61773
1.33 Karat Pırlanta Fancy Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.33 Karat Pırlanta Fancy Kolye
%0
28.152 TL
28.152 TL
Sepete Ekle
9.384 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL05546
2.63 Karat Pırlanta Safir Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glow
2.63 Karat Pırlanta Safir Kelepçe
%0
224.880 TL
224.880 TL
Sepete Ekle
74.960 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL05545
1.68 Karat Pırlanta Baget Zümrüt Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glow
1.68 Karat Pırlanta Baget Zümrüt Kelepçe
%0
222.936 TL
222.936 TL
Sepete Ekle
74.312 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR125988
0.47 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.47 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
%0
40.512 TL
40.512 TL
Sepete Ekle
13.504 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR100970
1.16 Karat Pırlanta Baget Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.16 Karat Pırlanta Baget Zümrüt Yüzük
%0
80.184 TL
80.184 TL
Sepete Ekle
26.728 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR137380
0.47 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.47 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
%0
47.016 TL
47.016 TL
Sepete Ekle
15.672 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN63751
1.45 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.45 Karat Pırlanta Safir Kolye
%0
103.800 TL
103.800 TL
Sepete Ekle
34.600 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN50693
0.87 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.87 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
%0
82.248 TL
82.248 TL
Sepete Ekle
27.416 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN56667
0.40 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.40 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
%0
38.208 TL
38.208 TL
Sepete Ekle
12.736 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR155453
0.60 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.60 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
%0
48.336 TL
48.336 TL
Sepete Ekle
16.112 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE33534
1.60 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.60 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe
%0
58.536 TL
58.536 TL
Sepete Ekle
19.512 TL x 3 Taksit

Renkli taş, mücevherde en kişisel tercihlerden biridir. Beyaz pırlantanın ışıltısı herkeste aynı etkiyi bırakırken, safirin derin mavisi ya da zümrüdün doygun yeşili doğrudan takan kişiyi anlatır. Pırlanta renkli taşlı setler tam da bu yüzden ilgi görüyor: bir yandan pırlantanın klasik değerini koruyor, diğer yandan sıradan bir takıdan çok daha fazlasını sunuyor.

 

Lizay Pırlanta renkli taşlı set koleksiyonunda kolye, küpe ve yüzüğün aynı tasarım diliyle bir araya geldiği bütünlüklü takımlar bulunur. Safir, zümrüt, yakut gibi klasik değerli taşların yanında ametist, morganit, blue topaz, turmalin ve fancy renkli pırlantalarla hazırlanan modeller, 1.61 karattan 8.69 karata kadar geniş bir aralıkta yer alır.

Renkli Taşlı Pırlanta Set Nedir?

Renkli taşlı set, merkezinde bir renkli değerli taşın bulunduğu, çevresinde ise pırlantaların yer aldığı takı takımıdır. Genellikle kolye, küpe ve yüzükten oluşur; bazı modellerde bileklik de eklenir. Tasarımın ana fikri, renkli taşın rengini pırlanta ışıltısıyla çerçevelemektir. Pırlantalar burada hem taşın rengini daha canlı gösterir hem de ışığı dağıtarak parçaya hacim kazandırır.

 

Setin en büyük avantajı uyumdur. Ayrı ayrı seçilen parçalarda taş kesimi, montür yüksekliği veya altın rengi birbirini tutmayabilir. Set olarak tasarlanan takılarda ise bu detaylar baştan uyumlu kurgulanır. Tek parçayla günlük, tamamıyla özel gece kombini yapmak mümkün olur.

Taşına Göre Renkli Set Modelleri

Safir Setler

Safir, sertliği ve renk yoğunluğuyla en çok tercih edilen renkli taştır. Kraliyet mavisi tonları özellikle beyaz altın montürlerde soğuk ve keskin bir kontrast yaratır. Koyu renkli abiye kombinlerinde ya da klasik bir gece elbisesinde safir set, fazla çaba harcamadan güçlü bir etki bırakır. Daha detaylı seçenekler için pırlanta safir kolyeler ve pırlanta safir yüzükler kategorilerine göz atabilirsiniz.

Zümrüt Setler

Zümrüt, mücevherde asaletin karşılığı sayılır. Yeşilin doygun tonu sarı altınla sıcak, beyaz altınla ise daha modern bir görünüm verir. Zümrüt görece kırılgan bir taş olduğu için montür tasarımı önem taşır; taşın kenarlarını koruyan tırnak yapıları uzun ömür açısından belirleyicidir. Pırlanta zümrüt yüzükler kategorisinde tek parça alternatifleri de bulabilirsiniz.

Yakut Setler

Yakutun kırmızısı, mücevherde en dikkat çeken renklerden biridir. Özellikle damla kesim yakut setler, yüz hatlarını yumuşatan ve boyuna uzunluk hissi veren bir görünüm sunar. Nişan, düğün ve yıl dönümü gibi anlamlı günlerde tercih edilmesinin sebebi, rengin taşıdığı duygusal karşılıktır.

Ametist ve Morganit Setler

Ametistin mor tonu ile morganitin pudra pembesi, klasik üçlünün dışına çıkmak isteyenler için iyi bir alternatif. Ametist, koyu ve doygun yapısıyla akşam kullanımına uygunken; morganit daha yumuşak, gündüz de rahatlıkla taşınabilen bir renk sunar. Morganit özellikle rose altın montürlerle birleştiğinde tek bir renk bloğu gibi görünür ve son yıllarda bu kombinasyon belirgin şekilde öne çıkıyor.

Blue Topaz Setler

Blue topaz, safirin daha açık ve berrak bir alternatifidir. Turkuaza yaklaşan tonlarıyla yaz kombinlerinde ve açık renk kıyafetlerde rahatça kullanılır. Aynı karat ağırlığında safire kıyasla daha erişilebilir bir fiyat aralığında olması, ilk renkli taş yatırımı yapanlar için avantaj sağlar.

Turmalin ve Fancy Setler

Turmalin, tek bir taşta bile birden fazla ton barındırabilen ilginç bir mineraldir. Fancy renkli pırlantalar ise doğrudan pırlantanın kendi renk skalasından gelir; sarı, şampanya ve pembe tonlarıyla klasik beyaz pırlantadan tamamen ayrı bir karakter taşır. Bu iki grup, koleksiyonda benzerine az rastlanan parça arayanlara hitap eder.

2026 Renkli Taş Trendleri

Son dönemde öne çıkan birkaç eğilim var:

 

Büyük merkez taş, sade çerçeve. Yoğun pave işçiliği yerine, tek ve iri renkli taşın öne çıktığı, çevresindeki pırlantaların ölçülü kullanıldığı tasarımlar tercih ediliyor.

 

Karışık altın renkleri. Rose altın montürlü morganit ya da beyaz altın içinde sarı fancy pırlanta gibi, taş rengiyle metal renginin bilinçli olarak kontrast oluşturduğu modeller artıyor.

 

Katmanlı kullanım. Setin kolyesini ince bir pırlanta tektaş kolye ile birlikte katmanlı takmak, tek başına kullanmaktan daha güncel bir görünüm veriyor.

 

Anlamlı taş seçimi. Doğum taşı, yıl dönümü rengi veya kişisel bir hatıraya bağlı renk tercihleri, hediye alımlarında belirleyici hale geliyor.

Renkli Taşlı Set Seçerken Nelere Dikkat Etmeli?

Karat ağırlığını doğru okuyun. Setlerde belirtilen karat, genellikle takımdaki tüm taşların toplam ağırlığıdır. 3 karatlık bir setin merkez taşı 1 karat, geri kalanı pırlantalar olabilir. Ürün detayında merkez taş ağırlığını ayrıca kontrol etmek, karşılaştırma yaparken en sağlıklı yöntemdir.

 

Cilt tonunuzu hesaba katın. Sıcak alt tonlu ciltlerde yakut, morganit ve fancy sarı pırlanta daha uyumlu durur. Soğuk alt tonlu ciltlerde safir, ametist ve blue topaz öne çıkar. Zümrüt her iki grupla da çalışan nadir renklerden biridir.

 

Altın rengiyle taşı birlikte düşünün. Beyaz altın, taşın rengini olduğu gibi gösterir. Sarı altın renkleri ısıtır ve derinleştirir. Rose altın ise pembe ve şampanya tonlarını yumuşatır.

 

Kullanım sıklığınızı belirleyin. Safir ve yakut yüksek sertlikleriyle günlük kullanıma daha uygundur. Zümrüt, ametist ve morganit ise darbeye karşı daha hassastır; bu taşlarla hazırlanan yüzükleri her gün takmak yerine özel günlere ayırmak, uzun vadede parçayı korur.

 

Sertifikayı kontrol edin. Pırlantaların sertifikalı olması, taş kalitesinin bağımsız şekilde belgelenmiş olması anlamına gelir. Karat, renk ve berraklık değerleri bu belgede yer alır.

Hangi Özel Gün İçin Hangi Set?

Nişan ve söz törenlerinde safir veya yakut setler, geleneksel anlamı da taşıdığı için öne çıkar. Yıl dönümü hediyelerinde zümrüt klasik bir tercihtir. Doğum günü hediyelerinde doğum taşına göre seçim yapmak, hediyeyi kişiselleştiren basit ama etkili bir yöntemdir. Anneler Günü gibi günlerde ise morganit ve blue topaz gibi daha yumuşak tonlar, gün içinde de rahat kullanılabildiği için tercih ediliyor.

Renkli Taşlı Setlerin Bakımı

Renkli taşlar pırlantaya göre daha yumuşaktır ve ısı değişimine karşı hassas olabilir. Parfüm, saç spreyi ve kozmetik ürünlerini taktıktan sonra takıları takmak, taş yüzeyinde film oluşmasını engeller. Temizlik için ılık su, birkaç damla nötr sabun ve yumuşak bir fırça yeterlidir. Ultrasonik temizleyiciler zümrüt gibi doldurma işlemi görmüş taşlarda zarar verebileceği için önerilmez. Saklarken her parçayı ayrı bir keseye koymak, taşların birbirini çizmesini önler.

Lizay Pırlanta'da Renkli Taşlı Set Alışverişi

Lizay Pırlanta, 1974'ten bu yana kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteriyor. Koleksiyondaki tüm renkli taşlı setler sertifikalı pırlantalarla üretilir, orijinal kutu ve garanti belgesiyle teslim edilir. Sepette geçerli indirim oranları, taksit seçenekleri ve aynı gün kargo imkânı ürün sayfalarında belirtilir. Ürünü görerek karar vermek isterseniz mağazalarımızı ziyaret edebilir, ölçü konusunda emin değilseniz yüzük ölçüsü rehberinden yararlanabilirsiniz.



DEVAMINI OKU GİZLE
T-Soft Premium