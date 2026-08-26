4.53 Karat Pırlanta Safir Bileklik
Ürün Kodu : DB17912
183.802 TL
PEŞİN FİYATINA 61.267 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
4.53 Karat Pırlanta Safir Bileklik T10919
14 Ayar, Beyaz Altın, 7.55 gr
Taş: Safir
Ağırlık: 2.64 Karat
Kesim: Emerald
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 1.89 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Mavinin büyüleyici derinliği, yoğun ve ritmik ışıltı dizilimiyle bileğin etrafında heykelsi bir zarafet sergiliyor. Asil duruşu ve zengin görselliğiyle göz dolduran tasarım, klasikten vazgeçmeyenler için güçlü bir imza oluşturuyor. Prestijli stilinize görkemli bir dokunuş.
4.53 Karat Pırlanta Safir Bileklik
PEŞİN FİYATINA 61.267 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
183.802 TL
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