8.29 Karat Pırlanta Baget Bileklik
Ürün Kodu : DB09564
986.805 TL
PEŞİN FİYATINA 328.935 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
8.29 Karat Pırlanta Baget Bileklik T11037
14 Ayar, Beyaz Altın, 34.90 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 4,22 Karat
Renk: F
Berraklık: VS-SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 4,07 Karat
Renk: F
Berraklık: VS-SI
Kesim: Baget
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Geometrik baget kesimlerin kesintisiz ritmi, bilekte modern ve nefes kesici bir ışık yolu oluşturıyor. Keskin hatların ve cömert ışıltının birleşimi tasarıma mimari bir lüks kazandırırken, iddialı duruşuyla göz dolduruyor. Çağdaş ve görkemli bir dokunuş.
8.29 Karat Pırlanta Baget Bileklik
PEŞİN FİYATINA 328.935 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
986.805 TL
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