3.05 Karat Pırlanta Baget Bileklik
Ürün Kodu : DB18026
299.446 TL
PEŞİN FİYATINA 99.815 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
3.05 Karat Pırlanta Baget Bileklik T11040
14 Ayar, Beyaz Altın, 13.60 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 1,86 Karat
Renk: F
Berraklık: VS-SI
Kesim: Baget
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 1,19 Karat
Renk: F
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Prizmatik ışıltılar saçan baget formların zengin dizilimi, bilekte heykelsi bir parlaklık yaratıyor. Net çizgilerin lüks işçilikle harmanlandığı bu tasarım, çağdaş mücevher anlayışını zirveye taşıyor. Fark yaratan ve iddialı bir dokunuş.
3.05 Karat Pırlanta Baget Bileklik
PEŞİN FİYATINA 99.815 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
299.446 TL
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