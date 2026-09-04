11.97 Karat Pırlanta Safir Bileklik
Ürün Kodu : DB18019
Seçiniz
842.736 TL
PEŞİN FİYATINA 280.912 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
11.97 Karat Pırlanta Safir Bileklik T11028
14 Ayar, Beyaz Altın, 23.07 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 8,71 Karat
Renk: F-G
Berraklık: VS-SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Safir
Ağırlık: 3,26 Karat
Kesim: Damla
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Derin safirlerin görkemli sıralanışı, yoğun ışık hüzmesiyle birleşerek bilekte muazzam bir hacim yaratıyor. Her açıdan fark yaratan zengin yapısı ve asil renk vurgusu, zamansız lüksün simgesi haline geliyor. Elde sarsılmaz ve lüks bir dokunuş.
11.97 Karat Pırlanta Safir Bileklik
PEŞİN FİYATINA 280.912 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
842.736 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : DR195708
2.34 Karat Pırlanta Safir Yüzük
219.104 TL
Ürün Kodu : DE41580
4.45 Karat Pırlanta Safir Küpe
299.215 TL
Ürün Kodu : DN68754
20.23 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık
1.602.884 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL