10.01 Karat Pırlanta Safir Bileklik
Ürün Kodu : DB17914
287.237 TL
PEŞİN FİYATINA 95.746 TL x 3 Taksit
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10.01 Karat Pırlanta Safir Bileklik T10920
14 Ayar, Beyaz Altın, 14.86 gr
Taş: Safir
Ağırlık: 7.55 Karat
Kesim: Oval
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 2.46 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Gecenin en derin tonlarını yansıtan safirler, benzersiz bir ışıltı denizinin ortasında bileği büyüleyici bir biçimde sarıyor. Şıklığın ve ihtişamın zirvesini temsil eden bu dolgun yapı, elde zamansız bir güç sergiliyor. Seçkin ortamlar için muazzam bir dokunuş.
10.01 Karat Pırlanta Safir Bileklik
PEŞİN FİYATINA 95.746 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
287.237 TL
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