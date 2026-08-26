10.01 Karat Pırlanta Safir Bileklik T10920 14 Ayar, Beyaz Altın, 14.86 gr Taş: Safir

Ağırlık: 7.55 Karat

Kesim: Oval Taş: Pırlanta

Ağırlık: 2.46 Karat

Renk: F-G

Berraklık: SI

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Gecenin en derin tonlarını yansıtan safirler, benzersiz bir ışıltı denizinin ortasında bileği büyüleyici bir biçimde sarıyor. Şıklığın ve ihtişamın zirvesini temsil eden bu dolgun yapı, elde zamansız bir güç sergiliyor. Seçkin ortamlar için muazzam bir dokunuş.