0.42 Karat Pırlanta Gurmet Bileklik
Ürün Kodu : DB18010
151.184 TL
PEŞİN FİYATINA 50.395 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.42 Karat Pırlanta Gurmet Bileklik T11039
14 Ayar, Altın, 12.60 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,42 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Tok ve maskülen halkaların parıltılı dokunuşlarla yumuşatıldığı tasarım, bilekte karizmatik bir duruş sergiliyor. Güçlü zincir yapısının ışıltıyla buluşması günlük ve gece şıklığına modern bir derinlik katıyor. Stilinize iddialı ve güçlü bir dokunuş.
0.42 Karat Pırlanta Gurmet Bileklik
PEŞİN FİYATINA 50.395 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
151.184 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : DB09166
0.93 Karat Pırlanta Gurmet Bileklik
%0
122.016 TL
122.016 TL
Ürün Kodu : DE20465
1.91 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
203.592 TL
203.592 TL
Ürün Kodu : DN18829
0.82 Karat Pırlanta Trend Kolye
%0
102.840 TL
102.840 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL