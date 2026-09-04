1.06 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
Ürün Kodu : DB17195
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111.048 TL
PEŞİN FİYATINA 37.016 TL x 3 Taksit
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1.06 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik T11038
14 Ayar, Beyaz Altın, 5.15 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 1,06 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Yan yana dizilen ışıltılı halkanın kesintisiz akışı, bileğin etrafında zamansız bir ışık çemberi sergiliyor. Zarafetin en yalın ve lüks ifadesi olan bu yapı, tek başına veya kombinlenerek çabasız bir şıklık sunuyor. Klasik zevklerin vazgeçilmez dokunuşu.
1.06 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
PEŞİN FİYATINA 37.016 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
111.048 TL
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