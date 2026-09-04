1.06 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik T11038 14 Ayar, Beyaz Altın, 5.15 gr Taş: Pırlanta

Ağırlık: 1,06 Karat

Renk: F-G

Berraklık: SI

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Yan yana dizilen ışıltılı halkanın kesintisiz akışı, bileğin etrafında zamansız bir ışık çemberi sergiliyor. Zarafetin en yalın ve lüks ifadesi olan bu yapı, tek başına veya kombinlenerek çabasız bir şıklık sunuyor. Klasik zevklerin vazgeçilmez dokunuşu.