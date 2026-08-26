0.53 Karat Pırlanta Safir Bileklik
Ürün Kodu : DB17755
21.307 TL
PEŞİN FİYATINA 7.102 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.53 Karat Pırlanta Safir Bileklik T10917
14 Ayar, Beyaz Altın, 1.43 gr
Taş: Safir
Ağırlık: 0.37 Karat
Kesim: Damla
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.16 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Gecenin gizemli mavisi, ince parıltıların sunduğu zarafetle bileğinizi çevreliyor. Derin renk tonlarının kattığı karizma, tasarıma modern ve zamansız bir hava verirken her açıdan estetik bir duruş sunıyor. Stilinize asil ve sakin bir dokunuş.
0.53 Karat Pırlanta Safir Bileklik
PEŞİN FİYATINA 7.102 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
21.307 TL
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