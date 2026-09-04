6.80 Karat Pırlanta Safir Bileklik T11027 14 Ayar, Beyaz Altın, 10.03 gr Taş: Pırlanta

Ağırlık: 2,99 Karat

Renk: F-G

Berraklık: VS-SI

Kesim: Damla Taş: Pırlanta

Ağırlık: 2,77 Karat

Renk: F-G

Berraklık: VS-SI

Kesim: Markiz Taş: Safir

Ağırlık: 1,04 Karat

Berraklık:

Kesim: Damla - Markiz Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Mavinin büyüleyici tonları, ritmik ışıltı dizilimiyle bileğin etrafında asil bir halka oluşturuyor. Klasik ile lüksün kusursuz dengesini sunan bu yapı, bilekte dolgun ve karizmatik bir duruş sergiliyor. Prestijli stiller için büyüleyici bir dokunuş.