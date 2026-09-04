6.80 Karat Pırlanta Safir Bileklik
Ürün Kodu : DB18005
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595.920 TL
PEŞİN FİYATINA 198.640 TL x 3 Taksit
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6.80 Karat Pırlanta Safir Bileklik T11027
14 Ayar, Beyaz Altın, 10.03 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 2,99 Karat
Renk: F-G
Berraklık: VS-SI
Kesim: Damla
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 2,77 Karat
Renk: F-G
Berraklık: VS-SI
Kesim: Markiz
Taş: Safir
Ağırlık: 1,04 Karat
Berraklık:
Kesim: Damla - Markiz
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Mavinin büyüleyici tonları, ritmik ışıltı dizilimiyle bileğin etrafında asil bir halka oluşturuyor. Klasik ile lüksün kusursuz dengesini sunan bu yapı, bilekte dolgun ve karizmatik bir duruş sergiliyor. Prestijli stiller için büyüleyici bir dokunuş.
6.80 Karat Pırlanta Safir Bileklik
PEŞİN FİYATINA 198.640 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
595.920 TL
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