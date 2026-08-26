5.28 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik
Ürün Kodu : DB10352
254.040 TL
PEŞİN FİYATINA 84.680 TL x 3 Taksit
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5.28 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik T10915
14 Ayar, Beyaz Altın, 9.34 gr
Taş: Zümrüt
Ağırlık: 2.86 Karat
Kesim: Oval
Taş: Zümrüt
Ağırlık: 1.73 Karat
Kesim: Damla
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.52 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.17 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Yeşilin en derin tonu, etrafını saran berrak ışıltı çemberiyle bilekte görkemli bir uyum yakalıyor. Doğanın canlı enerjisini lüksün zirvesine taşıyan tasarım, asil duruşuyla büyüleyici bir zarafet sunuyor. Özel anlarınızda fark yaratacak görkemli bir dokunuş.
5.28 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik
PEŞİN FİYATINA 84.680 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
254.040 TL
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