0.53 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik
Ürün Kodu : DB17681
27.062 TL
PEŞİN FİYATINA 9.021 TL x 3 Taksit
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0.53 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik T10916
14 Ayar, Beyaz Altın, 1.45 gr
Taş: Zümrüt
Ağırlık: 0.37 Karat
Kesim: Damla
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.16 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Zümrüdün huzur veren tonu, narin ışık kırılmalarıyla birleşerek bilekte zarif bir detay oluşturuyor. Minimalist hatların yeşilin asaletiyle buluştuğu bu yapı, çabasız şıklığa romantik bir derinlik kazandırıyor. Günlük tarzınıza ferah ve şık bir dokunuş.
0.53 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik
PEŞİN FİYATINA 9.021 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
27.062 TL
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