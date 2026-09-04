2.23 Karat Pırlanta Trend Bileklik
Ürün Kodu : DB18042
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170.195 TL
PEŞİN FİYATINA 56.732 TL x 3 Taksit
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2.23 Karat Pırlanta Trend Bileklik T11041
14 Ayar, Beyaz Altın, 5.77 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 2,23 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Güncel modanın dinamik çizgileri, yoğun ışıltılı detaylarla birleşerek bilekte modern bir akış sağlıyor. Çabasız şıklığı ve dikkat çekici formuyla her ortama kolayca uyum sağlayan bu parça, stilini tazelemek isteyenler için trend bir dokunuş.
2.23 Karat Pırlanta Trend Bileklik
PEŞİN FİYATINA 56.732 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
170.195 TL
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