4.07 Karat Pırlanta Fancy Yüzük
Ürün Kodu : DR196333
42.845 TL
PEŞİN FİYATINA 14.282 TL x 3 Taksit
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4.07 Karat Pırlanta Fancy Yüzük T11170
14 Ayar, Beyaz Altın, 3.07 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.15 Karat
Renk: F
Berraklık: VS-SI
Kesim: Baget
Taş: Lab Fancy
Ağırlık: 3.92 Karat
Kesim: Emerald
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Görkemli ışıltısı ve iddialı formuyla büyüleyen bir masterpiece. Bütün bakışları üzerine toplayan lüks bir imza.
4.07 Karat Pırlanta Fancy Yüzük
PEŞİN FİYATINA 14.282 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
42.845 TL