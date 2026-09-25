0.44 Karat Pırlanta Pink Safir Yüzük
Ürün Kodu : DR196185
26.741 TL
PEŞİN FİYATINA 8.914 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.44 Karat Pırlanta Pink Safir Yüzük T11166
14 Ayar, Beyaz Altın, 1.80 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.06 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pink Safir
Ağırlık: 0.38 Karat
Kesim: Markiz
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Pembe safirin sıcak ve romantik tonu. Parmağınızda yumuşak ve son derece kadınsı bir ışıltı sunar.
0.44 Karat Pırlanta Pink Safir Yüzük
PEŞİN FİYATINA 8.914 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
26.741 TL