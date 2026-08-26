0.66 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük
Ürün Kodu : DR172017
25.435 TL
PEŞİN FİYATINA 8.478 TL x 3 Taksit
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0.66 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük T10955
14 Ayar, Beyaz Altın, 1.34 gr
Taş: Blue Topaz
Ağırlık: 0.52 Karat
Kesim: Damla
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.14 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Mavinin canlı ve ferah tonu, dengeli ışıltılarla parmakta modern ve dinamik bir duruş sergiliyor. Işığı her açıdan yakalayan yapısı tasarıma taze bir ruh katarken günlük tarzı zahmetsizce zenginleştiriyor. Stilinize ışıl ışıl ve berrak bir dokunuş.
0.66 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük
PEŞİN FİYATINA 8.478 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
25.435 TL
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