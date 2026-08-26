0.66 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük T10955 14 Ayar, Beyaz Altın, 1.34 gr Taş: Blue Topaz

Ağırlık: 0.52 Karat

Kesim: Damla Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.14 Karat

Renk: F-G

Berraklık: SI

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Mavinin canlı ve ferah tonu, dengeli ışıltılarla parmakta modern ve dinamik bir duruş sergiliyor. Işığı her açıdan yakalayan yapısı tasarıma taze bir ruh katarken günlük tarzı zahmetsizce zenginleştiriyor. Stilinize ışıl ışıl ve berrak bir dokunuş.