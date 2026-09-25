0.51 Karat Pırlanta Fancy Yüzük
Ürün Kodu : DR196177
17.616 TL
PEŞİN FİYATINA 5.872 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.51 Karat Pırlanta Fancy Yüzük T11158
14 Ayar, Beyaz Altın, 1.07 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.05 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Lab Fancy
Ağırlık: 0.46 Karat
Kesim: Emerald
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Tasarımındaki özgün çizgilerle farklılığını hissettiren, parmağınızda modern bir hava estiren özel parça.
0.51 Karat Pırlanta Fancy Yüzük
PEŞİN FİYATINA 5.872 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
17.616 TL