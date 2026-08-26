0.89 Karat Pırlanta Renkli Taşlı Yüzük
Ürün Kodu : DR167530
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40.642 TL
PEŞİN FİYATINA 13.547 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.89 Karat Pırlanta Renkli Taşlı Yüzük T10953
14 Ayar, Beyaz Altın, 2.22 gr
Taş: Lemon Quartz
Ağırlık: 0.66 Karat
Kesim: Oval
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.10 Karat
Renk: F
Berraklık: VS-SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.13 Karat
Renk: F
Berraklık: VS-SI
Kesim: Baget
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Farklı renk tonlarının büyüleyici harmonisi, parıltılı detaylarla elde canlı bir festival yaratıyor. Tasarımdaki renkli geçişler stiline enerjik ve çağdaş bir hava katarken zarafetinden ödün vermiyor. Özgün tarzını vurgulamak isteyenler için estetik ve neşeli bir dokunuş.
0.89 Karat Pırlanta Renkli Taşlı Yüzük
PEŞİN FİYATINA 13.547 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
40.642 TL
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