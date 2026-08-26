0.45 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük
Ürün Kodu : DR190666
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32.338 TL
PEŞİN FİYATINA 10.779 TL x 3 Taksit
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0.45 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük T10960
14 Ayar, Beyaz Altın, 1.92 gr
Taş: Blue Topaz
Ağırlık: 0.31 Karat
Kesim: Damla
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.14 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Gökyüzü mavisinin narin ve minimalist yorumu, ince ışıltılarla parmakta kibar bir detay oluşturuyor. Canlı rengin kazandırdığı ferahlık, günlük kombinlerinize zahmetsiz bir şıklık ve dinamizm katıyor. Adeta bir uğur gibi taşınacak taze bir dokunuş.
0.45 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük
PEŞİN FİYATINA 10.779 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
32.338 TL
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