6.02 Karat Pırlanta Renkli Taş Yüzük T10956 14 Ayar, Beyaz Altın, Rose Altın, 3.87 gr Taş: Lab Violet

Ağırlık: 5.83 Karat

Kesim: Ruby Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.19 Karat

Renk: F-G

Berraklık: SI

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Görkemli renkli taşların ve yoğun parıltıların birleşimi, elde heykelsi ve nefes kesici bir ihtişam yaratıyor. Zengin renk paleti tasarıma sarsılmaz bir karizma kazandırırken her açıdan büyüleyici bir etki sunuyor. Unutulmaz gecelere damga vuracak muazzam bir dokunuş.