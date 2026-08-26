6.02 Karat Pırlanta Renkli Taş Yüzük
Ürün Kodu : DR177388
55.786 TL
PEŞİN FİYATINA 18.595 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
6.02 Karat Pırlanta Renkli Taş Yüzük T10956
14 Ayar, Beyaz Altın, Rose Altın, 3.87 gr
Taş: Lab Violet
Ağırlık: 5.83 Karat
Kesim: Ruby
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.19 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Görkemli renkli taşların ve yoğun parıltıların birleşimi, elde heykelsi ve nefes kesici bir ihtişam yaratıyor. Zengin renk paleti tasarıma sarsılmaz bir karizma kazandırırken her açıdan büyüleyici bir etki sunuyor. Unutulmaz gecelere damga vuracak muazzam bir dokunuş.
6.02 Karat Pırlanta Renkli Taş Yüzük
PEŞİN FİYATINA 18.595 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
55.786 TL
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