1.33 Karat Pırlanta Pembe Safir Yüzük
Ürün Kodu : DR168418
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24.346 TL
PEŞİN FİYATINA 8.115 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
1.33 Karat Pırlanta Pembe Safir Yüzük T10954
8 Ayar, Beyaz Altın, 2.45 gr
Taş: Pink Safir
Ağırlık: 1.27 Karat
Kesim: Oval
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.06 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Pembe safirin romantik ve büyüleyici tonu, etrafındaki yoğun parıltılarla elde sıcak bir ışıltı yayıyor. Canlı rengin sunduğu feminen enerji tasarıma iddialı bir duruş katarken zarafeti ön plana çıkarıyor. Özel anlarınıza tatlı, asil ve lüks bir dokunuş.
1.33 Karat Pırlanta Pembe Safir Yüzük
PEŞİN FİYATINA 8.115 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
24.346 TL
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