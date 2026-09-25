0.62 Karat Pırlanta Fancy Yüzük
Ürün Kodu : DR196186
26.808 TL
PEŞİN FİYATINA 8.936 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.62 Karat Pırlanta Fancy Yüzük T11167
14 Ayar, Beyaz Altın, 1.90 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.06 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Lab Fancy
Ağırlık: 0.56 Karat
Kesim: Markiz
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Fark yaratan özel tasarımıyla stilinize karakter katar. Parmağınızda büyüleyici bir odak noktası.
0.62 Karat Pırlanta Fancy Yüzük
PEŞİN FİYATINA 8.936 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
26.808 TL