0.99 Karat Pırlanta Fancy Prenses Yüzük
Ürün Kodu : DR145568
136.954 TL
PEŞİN FİYATINA 45.651 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.99 Karat Pırlanta Fancy Prenses Yüzük T11223
14 Ayar, Altın, Beyaz Altın, 5.1 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,48 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Fancy
Ağırlık: 0,51 Karat
Kesim: Prenses
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Prenses kesimin güçlü ışıltısıyla tasarlanan özgün siluet. Parmağınızda lüks bir mimari estetik.
0.99 Karat Pırlanta Fancy Prenses Yüzük
PEŞİN FİYATINA 45.651 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
136.954 TL