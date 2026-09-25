0.52 Karat Pırlanta Fancy Yüzük
Ürün Kodu : DR196174
17.429 TL
PEŞİN FİYATINA 5.810 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.52 Karat Pırlanta Fancy Yüzük T11155
14 Ayar, Beyaz Altın, 1.01 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.06 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Lab Fancy
Ağırlık: 0.47 Karat
Kesim: Emerald
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Özel kesim detayları ve sıra dışı tasarımıyla tarzınızı öne çıkaracak benzersiz bir parça.
0.52 Karat Pırlanta Fancy Yüzük
PEŞİN FİYATINA 5.810 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
17.429 TL