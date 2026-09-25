0.29 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük
Ürün Kodu : DR196182
19.637 TL
PEŞİN FİYATINA 6.546 TL x 3 Taksit
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0.29 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük T11163
14 Ayar, Beyaz Altın, 1.28 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.03 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Blue Topaz
Ağırlık: 0.26 Karat
Kesim: Emerald
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Gökyüzünün duruluğunu anımsatan açık mavi ton. Narin yapısıyla günlük şıklığın en taze üyesi.
0.29 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük
PEŞİN FİYATINA 6.546 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
19.637 TL