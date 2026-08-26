0.52 Karat Pırlanta Pembe Safir Yüzük
Ürün Kodu : DR194340
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26.674 TL
PEŞİN FİYATINA 8.891 TL x 3 Taksit
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0.52 Karat Pırlanta Pembe Safir Yüzük T10966
14 Ayar, Beyaz Altın, 1.77 gr
Taş: Pink Safir
Ağırlık: 0.45 Karat
Kesim: Damla
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.07 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Pembe safirin enerjik ve tatlı tonu, narin parıltılarla parmağa zarif bir canlılık taşıyor. Tasarıma katılan sıcak renk dokunuşu günlük tarzı anında yükseltirken göz alıcı bir şıklık vadediyor. Stilinize pembenin en asil halini katan özel bir dokunuş.
0.52 Karat Pırlanta Pembe Safir Yüzük
PEŞİN FİYATINA 8.891 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
26.674 TL
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