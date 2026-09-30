1.29 Karat Pırlanta Fancy Baget Yüzük
Ürün Kodu : DR145172
131.222 TL
PEŞİN FİYATINA 43.741 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
1.29 Karat Pırlanta Fancy Baget Yüzük T11222
14 Ayar, Altın, Beyaz Altın, 3.27 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,45 Karat
Renk: F
Berraklık: SI
Kesim: Baget
Taş: Fancy
Ağırlık: 0,84 Karat
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Geometrik baget diziliminin iddialı ve modern yorumu. Şıklığında fark yaratmak isteyenlere.
1.29 Karat Pırlanta Fancy Baget Yüzük
PEŞİN FİYATINA 43.741 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
131.222 TL