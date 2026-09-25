0.40 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük
Ürün Kodu : DR196171
26.208 TL
PEŞİN FİYATINA 8.736 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.40 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük T11152
14 Ayar, Beyaz Altın, 1.55 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.10 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Blue Topaz
Ağırlık: 0.30 Karat
Kesim: Oval
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Berrak buz mavisinin ferahlatıcı dokunuşu. Parmağınızda su damlasını andıran duru bir parıltı.
0.40 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük
PEŞİN FİYATINA 8.736 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
26.208 TL