0.63 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük
Ürün Kodu : DR132546
33.394 TL
PEŞİN FİYATINA 11.131 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.63 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük T10949
14 Ayar, Beyaz Altın, 2.22 gr
Taş: Blue Topaz
Ağırlık: 0.56 Karat
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.07 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Mavinin canlı ve ferah tonu, dengeli ışıltılarla parmakta modern ve dinamik bir duruş sergiliyor. Işığı her açıdan yakalayan yapısı tasarıma taze bir ruh katarken günlük tarzı zahmetsizce zenginleştiriyor. Işıl ışıl ve estetik bir dokunuş.
0.63 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük
PEŞİN FİYATINA 11.131 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
33.394 TL
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