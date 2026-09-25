0.31 Karat Pırlanta Ametist Yüzük
Ürün Kodu : DR196173
17.122 TL
PEŞİN FİYATINA 5.707 TL x 3 Taksit
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0.31 Karat Pırlanta Ametist Yüzük T11154
14 Ayar, Beyaz Altın, 0.91 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.06 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Ametist
Ağırlık: 0.37 Karat
Kesim: Emerald
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Mor tonların dingin ve gizemli büyüsü. Parmağınızda özgün ve sıra dışı bir ışıltı yaratır.
0.31 Karat Pırlanta Ametist Yüzük
PEŞİN FİYATINA 5.707 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
17.122 TL