0.30 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük
Ürün Kodu : DR196180
20.050 TL
PEŞİN FİYATINA 6.683 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.30 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük T11161
14 Ayar, Beyaz Altın, 1.40 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.03 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Blue Topaz
Ağırlık: 0.27 Karat
Kesim: Oval
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Berrak açık mavi ışığıyla parmağınıza ferahlık katar. Minimalist ve modern çizgileri sevenlere.
0.30 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük
PEŞİN FİYATINA 6.683 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
20.050 TL