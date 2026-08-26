0.71 Karat Pırlanta Morganit Yüzük
Ürün Kodu : DR186447
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44.362 TL
PEŞİN FİYATINA 14.787 TL x 3 Taksit
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0.71 Karat Pırlanta Morganit Yüzük T10957
14 Ayar, Rose Altın, 2,59 gr
Taş: Morganit
Ağırlık: 0.59 Karat
Kesim: Damla
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.07 Karat
Renk: F
Berraklık: VS-SI
Kesim: Baget
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.05 Karat
Renk: F
Berraklık: VS-SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Morganitin masalsı pudra tonu, çevresini saran parlak detaylarla parmakta büyüleyici bir denge kuruyor. Yüzünüze ve elinize sıcak bir aydınlık katan bu pastel ton, stilinize elit ve romantik bir zarafet kazandırıyor. Şıklığına narin bir derinlik katmak isteyenler için.
0.71 Karat Pırlanta Morganit Yüzük
PEŞİN FİYATINA 14.787 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
44.362 TL
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