0.71 Karat Pırlanta Morganit Yüzük T10957 14 Ayar, Rose Altın, 2,59 gr Taş: Morganit

Ağırlık: 0.59 Karat

Kesim: Damla Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.07 Karat

Renk: F

Berraklık: VS-SI

Kesim: Baget Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.05 Karat

Renk: F

Berraklık: VS-SI

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Morganitin masalsı pudra tonu, çevresini saran parlak detaylarla parmakta büyüleyici bir denge kuruyor. Yüzünüze ve elinize sıcak bir aydınlık katan bu pastel ton, stilinize elit ve romantik bir zarafet kazandırıyor. Şıklığına narin bir derinlik katmak isteyenler için.