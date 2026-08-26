1.39 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük
Ürün Kodu : DR195443
38.578 TL
PEŞİN FİYATINA 12.859 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
1.39 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük T10967
14 Ayar, Beyaz Altın, 2.38 gr
Taş: Blue Topaz
Ağırlık: 1.26 Karat
Kesim: Oval
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.13 Karat
Renk: F
Berraklık: VS-SI
Kesim: Baget
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Büyüleyici mavi taşın cömert boyutu, etrafındaki yoğun ışıltı sarmalıyla elde görkemli bir duruş sergiliyor. Gökyüzünün ve denizlerin derinliğini yansıtan bu dolgun yapı, göz alıcı rengiyle zamansız bir ihtişam vadediyor. Stilinize prestijli ve taze bir dokunuş.
1.39 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük
PEŞİN FİYATINA 12.859 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
38.578 TL
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