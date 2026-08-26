0.87 Karta Pırlanta Renkli Taş Yüzük
Ürün Kodu : DR133667
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36.466 TL
PEŞİN FİYATINA 12.155 TL x 3 Taksit
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0.87 Karta Pırlanta Renkli Taş Yüzük T10950
14 Ayar, Rose Altın, 2.29 gr
Taş: Smokey
Ağırlık: 0.75 Karat
Kesim: Oval
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.12 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Canlı renklerin armoni içindeki uyumu, parıltılı detaylarla elde büyüleyici bir festival yaratıyor. Tasarımdaki renkli geçişler stiline enerjik ve çağdaş bir hava katarken zarafetinden ödün vermiyor. Özgün tarzını vurgulamak isteyenler için renkli bir dokunuş.
0.87 Karta Pırlanta Renkli Taş Yüzük
PEŞİN FİYATINA 12.155 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
36.466 TL
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