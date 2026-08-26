0.71 Karat Pırlanta Morganit Yüzük
Ürün Kodu : DR193603
Seçiniz
54.514 TL
PEŞİN FİYATINA 18.171 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.71 Karat Pırlanta Morganit Yüzük T10963
14 Ayar, Rose Altın, 3.15 gr
Taş: Morganit
Ağırlık: 0.49 Karat
Kesim: Oval
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.10 Karat
Renk: F
Berraklık: VS-SI
Kesim: Baget
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.12 Karat
Renk: F
Berraklık: VS-SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Sıcak pudra tonlarının dingin güzelliği, parlak detayların zarafetiyle birleşerek narin bir uyum sunuyor. Işığı yumuşakça yansıtan yapısı elde aydınlık bir hava yaratırken, zamansız tasarımıyla çabasız bir zarafet vadediyor. Masalsı ve ince bir dokunuş.
0.71 Karat Pırlanta Morganit Yüzük
PEŞİN FİYATINA 18.171 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
54.514 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : DE18107
1.29 Karat Pırlanta Morganit Küpe
90.725 TL
Ürün Kodu : DN67959
0.56 Karat Pırlanta Morganit Kolye
41.290 TL
Ürün Kodu : DR152882
0.65 Karat Morganit Yüzük
%0
35.088 TL
35.088 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL