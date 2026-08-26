0.71 Karat Pırlanta Ametist Yüzük
Ürün Kodu : DR159786
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54.331 TL
PEŞİN FİYATINA 18.110 TL x 3 Taksit
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0.71 Karat Pırlanta Ametist Yüzük T10951
14 Ayar, Rose Altın, 2.73 gr
Taş: Ametist
Ağırlık: 0.31 Karat
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.40 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Morun asil derinliği, etrafını saran ışıltılı çerçevenin zarafetiyle elde gizemli ve şık bir etki oluşturuyor. Karakteristik rengin kazandırdığı güçlü duruş, tasarıma zamansız bir prestij katıyor. Stilinize özgün ve asil bir dokunuş.
0.71 Karat Pırlanta Ametist Yüzük
PEŞİN FİYATINA 18.110 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
54.331 TL
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