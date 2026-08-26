9.06 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük
Ürün Kodu : DR118928
127.843 TL
PEŞİN FİYATINA 42.614 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
9.06 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük T10948
14 Ayar, Beyaz Altın, 8.14 gr
Taş: Blue Topaz
Ağırlık: 8.25 Karat
Kesim: Oval
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.81 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Devasa mavi taşın büyüleyici berraklığı, etrafındaki yoğun ışıltı sarmalıyla elde heykelsi bir ihtişam yaratıyor. Gökyüzünün tüm cömertliğini yansıtan bu dolgun yapı, göz alıcı büyüklüğüyle nefes kesiyor. Unutulmaz gecelere damga vuracak muazzam bir dokunuş.
9.06 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük
PEŞİN FİYATINA 42.614 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
127.843 TL
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