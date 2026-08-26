0.28 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük T10965 14 Ayar, Beyaz Altın, 1.52 gr Taş: Blue Topaz

Ağırlık: 0.20 Karat

Kesim: Damla Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.08 Karat

Renk: F-G

Berraklık: SI

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Berrak mavi tonların dinlendirici güzelliği, ışığı yansıtan detaylarla elde ferah bir ışıltı oluşturuyor. Mavinin sunduğu taze ve modern görünüm, gün boyu her anınıza eşlik edecek kibar bir zarafet sunuyor. Şıklığınıza canlı ve berrak bir dokunuş.