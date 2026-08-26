0.28 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük
Ürün Kodu : DR194174
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25.152 TL
PEŞİN FİYATINA 8.384 TL x 3 Taksit
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0.28 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük T10965
14 Ayar, Beyaz Altın, 1.52 gr
Taş: Blue Topaz
Ağırlık: 0.20 Karat
Kesim: Damla
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.08 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Berrak mavi tonların dinlendirici güzelliği, ışığı yansıtan detaylarla elde ferah bir ışıltı oluşturuyor. Mavinin sunduğu taze ve modern görünüm, gün boyu her anınıza eşlik edecek kibar bir zarafet sunuyor. Şıklığınıza canlı ve berrak bir dokunuş.
0.28 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük
PEŞİN FİYATINA 8.384 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
25.152 TL
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