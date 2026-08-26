7.37 Karat Pırlanta Renkli Taş Yüzük T10959 14 Ayar, Rose Altın, 4.06 gr Taş: Lemon Quartz

Ağırlık: 7.23 Karat

Kesim: Emerald Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.14 Karat

Renk: F-G

Berraklık: SI

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Canlı renklerin cesur ve devasa uyumu, yoğun ışıltılarla elde büyüleyici bir şölen yaratıyor. Işığı her açıdan farklı yansıtan görkemli tasarımıyla tüm bakışları üzerine toplayan bu parça, lüksün ve özgünlüğün simgesi haline geliyor. İddialı stiller için muazzam bir dokunuş.