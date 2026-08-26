7.37 Karat Pırlanta Renkli Taş Yüzük
Ürün Kodu : DR189440
48.398 TL
PEŞİN FİYATINA 16.133 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
7.37 Karat Pırlanta Renkli Taş Yüzük T10959
14 Ayar, Rose Altın, 4.06 gr
Taş: Lemon Quartz
Ağırlık: 7.23 Karat
Kesim: Emerald
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.14 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Canlı renklerin cesur ve devasa uyumu, yoğun ışıltılarla elde büyüleyici bir şölen yaratıyor. Işığı her açıdan farklı yansıtan görkemli tasarımıyla tüm bakışları üzerine toplayan bu parça, lüksün ve özgünlüğün simgesi haline geliyor. İddialı stiller için muazzam bir dokunuş.
7.37 Karat Pırlanta Renkli Taş Yüzük
PEŞİN FİYATINA 16.133 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
48.398 TL
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