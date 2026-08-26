0.60 Karat Pırlanta Morganit Yüzük
Ürün Kodu : DR193788
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30.888 TL
PEŞİN FİYATINA 10.296 TL x 3 Taksit
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0.60 Karat Pırlanta Morganit Yüzük T10964
14 Ayar, Rose Altın, 1.79 gr
Taş: Morganit
Ağırlık: 0.51 Karat
Kesim: Emerald
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.09 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Morganitin pastel pembe tonu, ışıltılı çerçevenin sunduğu zarafetle parmakta kuğu gibi duruyor. Işığı yumuşakça kıran yapısı tasarıma çabasız ve feminen bir ruh katarken zarafeti ön plana çıkarıyor. İnce zevklerin simgesi olan özel bir dokunuş.
0.60 Karat Pırlanta Morganit Yüzük
PEŞİN FİYATINA 10.296 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
30.888 TL
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