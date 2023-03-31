Safir Koleksiyonu
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Ürün Kodu : DR124664
0.85 Karat Pırlanta Safir Yüzük
43.128 TL
43.128 TL
Ürün Kodu : DR69199
0.79 Karat Pırlanta Safir Yüzük
44.520 TL
44.520 TL
Ürün Kodu : DN49301
0.91 Karat Pırlanta Safir Lotus Kolye
69.528 TL
69.528 TL
Ürün Kodu : DE32784
2.00 Karat Pırlanta Baget Safir Küpe
140.904 TL
140.904 TL
Ürün Kodu : DE33521
2.82 Karat Pırlanta Safir Küpe
81.792 TL
81.792 TL
Ürün Kodu : DB11238
0.71 Karat Pırlanta Safir Bileklik
44.712 TL
44.712 TL
Ürün Kodu : DR177808
0.85 Karat Pırlanta Elmas Safir Yüzük
22.896 TL
22.896 TL
Ürün Kodu : DE09448
4.28 Karat Pırlanta Safir Küpe
66.048 TL
66.048 TL
Ürün Kodu : DN43365
9.87 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık
859.104 TL
859.104 TL
Ürün Kodu : DN56671
8.06 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık
305.808 TL
305.808 TL
Ürün Kodu : DR165523
1.15 Karat Pırlanta Safir Yüzük
48.360 TL
48.360 TL
Ürün Kodu : DN49774
0.32 Karat Pırlanta Safir Kolye
14.352 TL
14.352 TL
Ürün Kodu : DR127605
0.46 Karat Pırlanta Safir Yüzük
24.624 TL
24.624 TL
Ürün Kodu : DN24182
2.92 Karat Pırlanta Baget Safir Kolye
81.120 TL
81.120 TL
Ürün Kodu : DN19011
1.00 Karat Elmas Safir Kolye
27.576 TL
27.576 TL
Ürün Kodu : DE04029
3.15 Karat Pırlanta Baget Safir Küpe
76.848 TL
76.848 TL
Ürün Kodu : DE17124
5.18 Karat Elmas Safir Küpe
78.864 TL
78.864 TL
Ürün Kodu : DN63751
1.45 Karat Pırlanta Safir Kolye
103.800 TL
103.800 TL
Ürün Kodu : DN46271
1.04 Karat Pırlanta Safir Kolye
69.456 TL
69.456 TL
Ürün Kodu : DR159839
3.99 Karat Pırlanta Safir Yüzük
248.256 TL
248.256 TL
Ürün Kodu : DE37838
0.72 Karat Pırlanta Safir Küpe
36.336 TL
36.336 TL
Ürün Kodu : DR169276
2.19 Karat Pırlanta Safir Yüzük
56.112 TL
56.112 TL
Ürün Kodu : DN61121
2.22 Karat Pırlanta Safir Kolye
46.704 TL
46.704 TL
Ürün Kodu : DL04880
5.12 Karat Elmas Safir Kelepçe
160.296 TL
160.296 TL
Ürün Kodu : DN36080
4.66 Karat Elmas Safir Kolye
192.768 TL
192.768 TL
Ürün Kodu : DE13689
4.67 Karat Pırlanta Safir Küpe
76.008 TL
76.008 TL
Ürün Kodu : DE37270
1.90 Karat Elmas Pırlanta Safir Küpe
31.752 TL
31.752 TL
Ürün Kodu : DR125377
4.30 Karat Elmas Safir Yüzük
74.856 TL
74.856 TL
Ürün Kodu : DR170243
0.96 Karat Pırlanta Safir Yüzük
56.976 TL
56.976 TL
Ürün Kodu : DL05546
2.63 Karat Pırlanta Safir Kelepçe
224.880 TL
224.880 TL
Ürün Kodu : DL05543
1.84 Karat Pırlanta Baget Safir Kelepçe
220.416 TL
220.416 TL
Ürün Kodu : DN55067
9.71 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık
972.000 TL
972.000 TL
Ürün Kodu : DN25354
0.75 Karat Pırlanta Safir Kolye
51.624 TL
51.624 TL
Ürün Kodu : DE15398
9.49 Karat Pırlanta Safir Küpe
218.952 TL
218.952 TL
Ürün Kodu : DN28800
0.52 Karat Pırlanta Safir Kolye
41.616 TL
41.616 TL
Ürün Kodu : DN30612
0.79 Karat Pırlanta Safir Damla Kolye
50.112 TL
50.112 TL
Ürün Kodu : DE06104
1.47 Karat Pırlanta Safir Küpe
100.008 TL
100.008 TL
Ürün Kodu : DR179618
0.71 Karat Pırlanta Safir Yüzük
29.904 TL
29.904 TL
Ürün Kodu : DE24251
1.76 Karat Pırlanta Safir Küpe
59.496 TL
59.496 TL
Ürün Kodu : DE36403
1.71 Karat Pırlanta Safir Küpe
38.952 TL
38.952 TL
Ürün Kodu : DR137972
1.80 Karat Pırlanta Safir Yüzük
107.400 TL
107.400 TL
Ürün Kodu : DN18332
1.78 Karat Pırlanta Safir Damla Taşlı Kolye
85.536 TL
85.536 TL
Ürün Kodu : DN52189
0.69 Karat Pırlanta Safir Kolye
43.680 TL
43.680 TL
Ürün Kodu : DN45118
1.33 Karat Pırlanta Safir Kolye
84.912 TL
84.912 TL
Ürün Kodu : DR147871
0.54 Karat Pırlanta Tektaş Safir Yüzük
55.176 TL
55.176 TL
Ürün Kodu : DN54414
0.95 Karat Pırlanta Safir Kolye
53.160 TL
53.160 TL
Ürün Kodu : DE35287
1.31 Karat Pırlanta Safir Küpe
34.536 TL
34.536 TL
Ürün Kodu : DE28091
2.90 Karat Pırlanta Safir Küpe
110.160 TL
110.160 TL
Ürün Kodu : DL02125
1.88 Karat Pırlanta Damla Safir Kelepçe
83.304 TL
83.304 TL
Ürün Kodu : DN33685
1.47 Karat Pırlanta Baget Safir Kolye
69.696 TL
69.696 TL
Ürün Kodu : DN46869
1.96 Karat Pırlanta Safir Kolye
57.624 TL
57.624 TL
Ürün Kodu : DR143035
2.56 Karat Pırlanta Safir Yüzük
41.112 TL
41.112 TL
Ürün Kodu : DE20568
1.21 Karat Pırlanta Safir Küpe
48.552 TL
48.552 TL
Ürün Kodu : DR64334
0.39 Karat Pırlanta Safir Yüzük
48.384 TL
48.384 TL
Ürün Kodu : DN47747
1.02 Karat Pırlanta Safir Damla Kolye
48.816 TL
48.816 TL
Ürün Kodu : DN14532
6.04 Karat Pırlanta Safir Kolye
110.880 TL
110.880 TL
Ürün Kodu : DN51632
0.86 Karat Pırlanta Safir Damla Kolye
62.256 TL
62.256 TL
Ürün Kodu : DN28286
1.98 Karat Pırlanta Safir Damla Kolye
51.168 TL
51.168 TL
Ürün Kodu : DE24830
2.29 Karat Pırlanta Safir Küpe
128.016 TL
128.016 TL
Ürün Kodu : DE18716
2.25 Karat Pırlanta Safir Küpe
77.232 TL
77.232 TL
Ürün Kodu : DE20379
2.18 Karat Pırlanta Baget Safir Küpe
55.440 TL
55.440 TL
Ürün Kodu : DB14935
4.34 Karat Pırlanta Safir Bileklik
143.832 TL
143.832 TL
Ürün Kodu : DB13338
2.03 Karat Pırlanta Safir Bileklik
108.768 TL
108.768 TL
Ürün Kodu : DN62910
0.80 Karat Pırlanta Safir Çiçek Kolye
57.912 TL
57.912 TL
Ürün Kodu : DR152517
0.35 Karat Pırlanta Safir Yüzük
14.136 TL
14.136 TL
Ürün Kodu : DR159576
0.91 Karat Pırlanta Safir Yüzük
34.080 TL
34.080 TL
Ürün Kodu : DE28114
1.44 Karat Pırlanta Safir Küpe
57.792 TL
57.792 TL
Ürün Kodu : DN50141
4.26 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık
209.208 TL
209.208 TL
Ürün Kodu : DR80580
1.86 Karat Pırlanta Safir Yüzük
24.888 TL
24.888 TL
Ürün Kodu : DR165716
0.94 Karat Pırlanta Safir Yüzük
45.840 TL
45.840 TL
Ürün Kodu : DR110949
1.08 Karat Pırlanta Safir Yüzük
43.584 TL
43.584 TL
Ürün Kodu : DN49419
2.05 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık
141.192 TL
141.192 TL
Ürün Kodu : DN61543
2.53 Karat Pırlanta Safir Anahtar Kolye
189.144 TL
189.144 TL
Ürün Kodu : DR133211
0.70 Karat Pırlanta Kalp Safir Yüzük
79.800 TL
79.800 TL
Ürün Kodu : DR157269
0.39 Karat Pırlanta Safir Yüzük
21.768 TL
21.768 TL
Ürün Kodu : DE35591
2.66 Karat Pırlanta Safir Lotus Küpe
100.704 TL
100.704 TL
Ürün Kodu : DB13552
2.19 Karat Pırlanta Safir Bileklik
126.408 TL
126.408 TL
Ürün Kodu : DR57230
0.66 Karat Pırlanta Safir Yüzük
50.856 TL
50.856 TL
Ürün Kodu : DE12094
1.59 Karat Pırlanta Safir Küpe
86.184 TL
86.184 TL
Ürün Kodu : DN59554
1.94 Karat Pırlanta Safir Lotus Kolye
102.384 TL
102.384 TL
Ürün Kodu : DE28034
1.30 Karat Pırlanta Safir Lotus Küpe
81.840 TL
81.840 TL
Ürün Kodu : DN49119
0.29 Karat Pırlanta Safir Kolye
46.920 TL
46.920 TL
Ürün Kodu : DB11638
9.28 Karat Pırlanta Safir Bileklik
128.592 TL
128.592 TL
Ürün Kodu : DE29513
4.33 Karat Pırlanta Safir Küpe
310.440 TL
310.440 TL
Ürün Kodu : DR152302
1.61 Karat Pırlanta Damla Safir Yüzük
35.376 TL
35.376 TL
Ürün Kodu : DR97467
5.21 Karat Pırlanta Safir Yüzük
288.600 TL
288.600 TL
Ürün Kodu : DE37952
1.13 Karat Pırlanta Safir Küpe
56.112 TL
56.112 TL
Ürün Kodu : DN49717
0.59 Karat Pırlanta Safir Kolye
60.864 TL
60.864 TL
Ürün Kodu : DR132538
1.01 Karat Pırlanta Safir Trend Yüzük
140.592 TL
140.592 TL
Ürün Kodu : DE31877
1.69 Karat Pırlanta Safir Küpe
43.656 TL
43.656 TL
Ürün Kodu : DE16406
1.28 Karat Pırlanta Safir Küpe
72.768 TL
72.768 TL
Ürün Kodu : DR146434
0.71 Karat Pırlanta Safir Yüzük
37.584 TL
37.584 TL
Ürün Kodu : DR175039
1.11 Karat Pırlanta Safir Yüzük
45.864 TL
45.864 TL
Ürün Kodu : DE23621
3.51 Karat Pırlanta Safir Küpe
206.640 TL
206.640 TL
Ürün Kodu : DN50691
5.99 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık
291.216 TL
291.216 TL
Ürün Kodu : DR100995
2.02 Karat Pırlanta Baget Safir Yüzük
73.800 TL
73.800 TL
Ürün Kodu : DR167890
1.26 Karat Pırlanta Safir Yüzük
55.704 TL
55.704 TL
Ürün Kodu : DR167441
0.94 Karat Pırlanta Safir Yüzük
32.832 TL
32.832 TL
Ürün Kodu : DR136820
0.41 Karat Pırlanta Safir Yüzük
46.704 TL
46.704 TL