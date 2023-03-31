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AZALAN FİYAT
Ürün Kodu :  DR124664
0.85 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.85 Karat Pırlanta Safir Yüzük
43.128 TL
43.128 TL
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14.376 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR69199
0.79 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.79 Karat Pırlanta Safir Yüzük
44.520 TL
44.520 TL
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14.840 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN49301
0.91 Karat Pırlanta Safir Lotus Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.91 Karat Pırlanta Safir Lotus Kolye
69.528 TL
69.528 TL
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23.176 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE32784
2.00 Karat Pırlanta Baget Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
2.00 Karat Pırlanta Baget Safir Küpe
140.904 TL
140.904 TL
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46.968 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE33521
2.82 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
2.82 Karat Pırlanta Safir Küpe
81.792 TL
81.792 TL
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27.264 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB11238
0.71 Karat Pırlanta Safir Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
0.71 Karat Pırlanta Safir Bileklik
44.712 TL
44.712 TL
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14.904 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR177808
0.85 Karat Pırlanta Elmas Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.85 Karat Pırlanta Elmas Safir Yüzük
22.896 TL
22.896 TL
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7.632 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE09448
4.28 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
4.28 Karat Pırlanta Safir Küpe
66.048 TL
66.048 TL
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22.016 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN43365
9.87 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Glow
9.87 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık
859.104 TL
859.104 TL
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286.368 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN56671
8.06 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Glow
8.06 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık
305.808 TL
305.808 TL
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101.936 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR165523
1.15 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.15 Karat Pırlanta Safir Yüzük
48.360 TL
48.360 TL
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16.120 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN49774
0.32 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.32 Karat Pırlanta Safir Kolye
14.352 TL
14.352 TL
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4.784 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR127605
0.46 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.46 Karat Pırlanta Safir Yüzük
24.624 TL
24.624 TL
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8.208 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN24182
2.92 Karat Pırlanta Baget Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
2.92 Karat Pırlanta Baget Safir Kolye
81.120 TL
81.120 TL
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27.040 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN19011
1.00 Karat Elmas Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.00 Karat Elmas Safir Kolye
27.576 TL
27.576 TL
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9.192 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE04029
3.15 Karat Pırlanta Baget Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
3.15 Karat Pırlanta Baget Safir Küpe
76.848 TL
76.848 TL
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25.616 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE17124
5.18 Karat Elmas Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
5.18 Karat Elmas Safir Küpe
78.864 TL
78.864 TL
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26.288 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN63751
1.45 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.45 Karat Pırlanta Safir Kolye
103.800 TL
103.800 TL
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34.600 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN46271
1.04 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.04 Karat Pırlanta Safir Kolye
69.456 TL
69.456 TL
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23.152 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR159839
3.99 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
3.99 Karat Pırlanta Safir Yüzük
248.256 TL
248.256 TL
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82.752 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE37838
0.72 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
0.72 Karat Pırlanta Safir Küpe
36.336 TL
36.336 TL
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12.112 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR169276
2.19 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
2.19 Karat Pırlanta Safir Yüzük
56.112 TL
56.112 TL
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18.704 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN61121
2.22 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
2.22 Karat Pırlanta Safir Kolye
46.704 TL
46.704 TL
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15.568 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL04880
5.12 Karat Elmas Safir Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glow
5.12 Karat Elmas Safir Kelepçe
160.296 TL
160.296 TL
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53.432 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN36080
4.66 Karat Elmas Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
4.66 Karat Elmas Safir Kolye
192.768 TL
192.768 TL
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64.256 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE13689
4.67 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
4.67 Karat Pırlanta Safir Küpe
76.008 TL
76.008 TL
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25.336 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE37270
1.90 Karat Elmas Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.90 Karat Elmas Pırlanta Safir Küpe
31.752 TL
31.752 TL
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10.584 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR125377
4.30 Karat Elmas Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
4.30 Karat Elmas Safir Yüzük
74.856 TL
74.856 TL
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24.952 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR170243
0.96 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.96 Karat Pırlanta Safir Yüzük
56.976 TL
56.976 TL
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18.992 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL05546
2.63 Karat Pırlanta Safir Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glow
2.63 Karat Pırlanta Safir Kelepçe
224.880 TL
224.880 TL
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74.960 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL05543
1.84 Karat Pırlanta Baget Safir Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glow
1.84 Karat Pırlanta Baget Safir Kelepçe
220.416 TL
220.416 TL
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73.472 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN55067
9.71 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Glow
9.71 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık
972.000 TL
972.000 TL
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324.000 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN25354
0.75 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.75 Karat Pırlanta Safir Kolye
51.624 TL
51.624 TL
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17.208 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE15398
9.49 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
9.49 Karat Pırlanta Safir Küpe
218.952 TL
218.952 TL
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72.984 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN28800
0.52 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.52 Karat Pırlanta Safir Kolye
41.616 TL
41.616 TL
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13.872 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN30612
0.79 Karat Pırlanta Safir Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.79 Karat Pırlanta Safir Damla Kolye
50.112 TL
50.112 TL
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16.704 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE06104
1.47 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.47 Karat Pırlanta Safir Küpe
100.008 TL
100.008 TL
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33.336 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR179618
0.71 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.71 Karat Pırlanta Safir Yüzük
29.904 TL
29.904 TL
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9.968 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE24251
1.76 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.76 Karat Pırlanta Safir Küpe
59.496 TL
59.496 TL
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19.832 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE36403
1.71 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.71 Karat Pırlanta Safir Küpe
38.952 TL
38.952 TL
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12.984 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR137972
1.80 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.80 Karat Pırlanta Safir Yüzük
107.400 TL
107.400 TL
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35.800 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN18332
1.78 Karat Pırlanta Safir Damla Taşlı Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.78 Karat Pırlanta Safir Damla Taşlı Kolye
85.536 TL
85.536 TL
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28.512 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN52189
0.69 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.69 Karat Pırlanta Safir Kolye
43.680 TL
43.680 TL
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14.560 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN45118
1.33 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.33 Karat Pırlanta Safir Kolye
84.912 TL
84.912 TL
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28.304 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR147871
0.54 Karat Pırlanta Tektaş Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.54 Karat Pırlanta Tektaş Safir Yüzük
55.176 TL
55.176 TL
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18.392 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN54414
0.95 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.95 Karat Pırlanta Safir Kolye
53.160 TL
53.160 TL
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17.720 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE35287
1.31 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.31 Karat Pırlanta Safir Küpe
34.536 TL
34.536 TL
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11.512 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE28091
2.90 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
2.90 Karat Pırlanta Safir Küpe
110.160 TL
110.160 TL
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36.720 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL02125
1.88 Karat Pırlanta Damla Safir Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glow
1.88 Karat Pırlanta Damla Safir Kelepçe
83.304 TL
83.304 TL
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27.768 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN33685
1.47 Karat Pırlanta Baget Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.47 Karat Pırlanta Baget Safir Kolye
69.696 TL
69.696 TL
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23.232 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN46869
1.96 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.96 Karat Pırlanta Safir Kolye
57.624 TL
57.624 TL
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19.208 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR143035
2.56 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
2.56 Karat Pırlanta Safir Yüzük
41.112 TL
41.112 TL
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13.704 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE20568
1.21 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.21 Karat Pırlanta Safir Küpe
48.552 TL
48.552 TL
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16.184 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR64334
0.39 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.39 Karat Pırlanta Safir Yüzük
48.384 TL
48.384 TL
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16.128 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN47747
1.02 Karat Pırlanta Safir Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.02 Karat Pırlanta Safir Damla Kolye
48.816 TL
48.816 TL
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16.272 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN14532
6.04 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
6.04 Karat Pırlanta Safir Kolye
110.880 TL
110.880 TL
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36.960 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN51632
0.86 Karat Pırlanta Safir Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.86 Karat Pırlanta Safir Damla Kolye
62.256 TL
62.256 TL
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20.752 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN28286
1.98 Karat Pırlanta Safir Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.98 Karat Pırlanta Safir Damla Kolye
51.168 TL
51.168 TL
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17.056 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE24830
2.29 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
2.29 Karat Pırlanta Safir Küpe
128.016 TL
128.016 TL
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42.672 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE18716
2.25 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
2.25 Karat Pırlanta Safir Küpe
77.232 TL
77.232 TL
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25.744 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE20379
2.18 Karat Pırlanta Baget Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
2.18 Karat Pırlanta Baget Safir Küpe
55.440 TL
55.440 TL
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18.480 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB14935
4.34 Karat Pırlanta Safir Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
4.34 Karat Pırlanta Safir Bileklik
143.832 TL
143.832 TL
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47.944 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB13338
2.03 Karat Pırlanta Safir Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
2.03 Karat Pırlanta Safir Bileklik
108.768 TL
108.768 TL
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36.256 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN62910
0.80 Karat Pırlanta Safir Çiçek Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.80 Karat Pırlanta Safir Çiçek Kolye
57.912 TL
57.912 TL
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19.304 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR152517
0.35 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.35 Karat Pırlanta Safir Yüzük
14.136 TL
14.136 TL
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4.712 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR159576
0.91 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.91 Karat Pırlanta Safir Yüzük
34.080 TL
34.080 TL
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11.360 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE28114
1.44 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.44 Karat Pırlanta Safir Küpe
57.792 TL
57.792 TL
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19.264 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN50141
4.26 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Glow
4.26 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık
209.208 TL
209.208 TL
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69.736 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR80580
1.86 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.86 Karat Pırlanta Safir Yüzük
24.888 TL
24.888 TL
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8.296 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR165716
0.94 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.94 Karat Pırlanta Safir Yüzük
45.840 TL
45.840 TL
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15.280 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR110949
1.08 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.08 Karat Pırlanta Safir Yüzük
43.584 TL
43.584 TL
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14.528 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN49419
2.05 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Glow
2.05 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık
141.192 TL
141.192 TL
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47.064 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN61543
2.53 Karat Pırlanta Safir Anahtar Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
2.53 Karat Pırlanta Safir Anahtar Kolye
189.144 TL
189.144 TL
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63.048 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR133211
0.70 Karat Pırlanta Kalp Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.70 Karat Pırlanta Kalp Safir Yüzük
79.800 TL
79.800 TL
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26.600 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR157269
0.39 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.39 Karat Pırlanta Safir Yüzük
21.768 TL
21.768 TL
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7.256 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE35591
2.66 Karat Pırlanta Safir Lotus Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
2.66 Karat Pırlanta Safir Lotus Küpe
100.704 TL
100.704 TL
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33.568 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB13552
2.19 Karat Pırlanta Safir Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
2.19 Karat Pırlanta Safir Bileklik
126.408 TL
126.408 TL
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42.136 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR57230
0.66 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.66 Karat Pırlanta Safir Yüzük
50.856 TL
50.856 TL
Sepete Ekle
16.952 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE12094
1.59 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.59 Karat Pırlanta Safir Küpe
86.184 TL
86.184 TL
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28.728 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN59554
1.94 Karat Pırlanta Safir Lotus Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.94 Karat Pırlanta Safir Lotus Kolye
102.384 TL
102.384 TL
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34.128 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE28034
1.30 Karat Pırlanta Safir Lotus Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.30 Karat Pırlanta Safir Lotus Küpe
81.840 TL
81.840 TL
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27.280 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN49119
0.29 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.29 Karat Pırlanta Safir Kolye
46.920 TL
46.920 TL
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15.640 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB11638
9.28 Karat Pırlanta Safir Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
9.28 Karat Pırlanta Safir Bileklik
128.592 TL
128.592 TL
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42.864 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE29513
4.33 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
4.33 Karat Pırlanta Safir Küpe
310.440 TL
310.440 TL
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103.480 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR152302
1.61 Karat Pırlanta Damla Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.61 Karat Pırlanta Damla Safir Yüzük
35.376 TL
35.376 TL
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11.792 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR97467
5.21 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
5.21 Karat Pırlanta Safir Yüzük
288.600 TL
288.600 TL
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96.200 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE37952
1.13 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.13 Karat Pırlanta Safir Küpe
56.112 TL
56.112 TL
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18.704 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN49717
0.59 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.59 Karat Pırlanta Safir Kolye
60.864 TL
60.864 TL
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20.288 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR132538
1.01 Karat Pırlanta Safir Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.01 Karat Pırlanta Safir Trend Yüzük
140.592 TL
140.592 TL
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46.864 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE31877
1.69 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.69 Karat Pırlanta Safir Küpe
43.656 TL
43.656 TL
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14.552 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE16406
1.28 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.28 Karat Pırlanta Safir Küpe
72.768 TL
72.768 TL
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24.256 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR146434
0.71 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.71 Karat Pırlanta Safir Yüzük
37.584 TL
37.584 TL
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12.528 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR175039
1.11 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.11 Karat Pırlanta Safir Yüzük
45.864 TL
45.864 TL
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15.288 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE23621
3.51 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
3.51 Karat Pırlanta Safir Küpe
206.640 TL
206.640 TL
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68.880 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN50691
5.99 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Glow
5.99 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık
291.216 TL
291.216 TL
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97.072 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR100995
2.02 Karat Pırlanta Baget Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
2.02 Karat Pırlanta Baget Safir Yüzük
73.800 TL
73.800 TL
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24.600 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR167890
1.26 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.26 Karat Pırlanta Safir Yüzük
55.704 TL
55.704 TL
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18.568 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR167441
0.94 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.94 Karat Pırlanta Safir Yüzük
32.832 TL
32.832 TL
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10.944 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR136820
0.41 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.41 Karat Pırlanta Safir Yüzük
46.704 TL
46.704 TL
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15.568 TL x 3 Taksit
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