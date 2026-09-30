1.18 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
Ürün Kodu : DR103479
184.349 TL
PEŞİN FİYATINA 61.450 TL x 3 Taksit
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1.18 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük T11219
14 Ayar, Beyaz Altın, 3.3 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,22 Karat
Renk: G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,96 Karat
Renk: H
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Işığı en üst düzeyde yansıtan görkemli bir parlaklık. Parmağınızda zamansız ve asil bir duruş.
1.18 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
PEŞİN FİYATINA 61.450 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
184.349 TL