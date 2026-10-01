1.00 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük
Ürün Kodu : DR180844
119.990 TL
PEŞİN FİYATINA 39.997 TL x 3 Taksit
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1.00 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük T11248
14 Ayar, Altın, 2.41 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 1.00 Karat
Renk: G
Berraklık: SI
Kesim: Oval
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Pürüzsüz ve yalın halkanın merkezinde yükselen oval kesimin asil duruşu, ışıltıyı en saf haliyle parmağınıza taşıyor. Yalın çizgilerin sunduğu modern zarafet ile oval formun parmakları uzun ve narin gösteren etkisi mükemmel bir denge yakalıyor. Sade lüksü ve sonsuz aşkı temsil eden, zamansız bir imza dokunuşu.
1.00 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük
PEŞİN FİYATINA 39.997 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
119.990 TL