1.00 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük T11248 14 Ayar, Altın, 2.41 gr Taş: Pırlanta

Ağırlık: 1.00 Karat

Renk: G

Berraklık: SI

Kesim: Oval Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pürüzsüz ve yalın halkanın merkezinde yükselen oval kesimin asil duruşu, ışıltıyı en saf haliyle parmağınıza taşıyor. Yalın çizgilerin sunduğu modern zarafet ile oval formun parmakları uzun ve narin gösteren etkisi mükemmel bir denge yakalıyor. Sade lüksü ve sonsuz aşkı temsil eden, zamansız bir imza dokunuşu.