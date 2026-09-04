0.42 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
Ürün Kodu : DR195664
43.956 TL
PEŞİN FİYATINA 14.652 TL x 3 Taksit
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0.42 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük T11033
14 Ayar, Beyaz Altın, 1.68 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,3 Karat
Renk: G
Berraklık: SI.
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,12 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Işığı en saf haliyle kıran tek merkezli duruş, parmakta zamansız bir zarafetin ve sonsuz bağların simgesi oluyor. Dengeli boyutuyla hem günlük şıklığa hem özel anlara uyum sağlayan bu klasik yapı, aşkın en duru ifadesini sunuyor. Işıltılı ve anlamlı bir dokunuş.
0.42 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
PEŞİN FİYATINA 14.652 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
43.956 TL
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