0.42 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük T11033 14 Ayar, Beyaz Altın, 1.68 gr Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,3 Karat

Renk: G

Berraklık: SI.

Kesim: Yuvarlak Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,12 Karat

Renk: F-G

Berraklık: SI

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Işığı en saf haliyle kıran tek merkezli duruş, parmakta zamansız bir zarafetin ve sonsuz bağların simgesi oluyor. Dengeli boyutuyla hem günlük şıklığa hem özel anlara uyum sağlayan bu klasik yapı, aşkın en duru ifadesini sunuyor. Işıltılı ve anlamlı bir dokunuş.