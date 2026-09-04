0.30 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük T11035 14 Ayar, Beyaz Altın, 1.76 gr Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,3 Karat

Renk: G

Berraklık: SI.

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Narin ve duru bir ışıltının simgesi olan bu tasarım, parmakta son derece kibar ve zarif bir iz bırakıyor. Gösterişten uzak ama bir o kadar etkileyici yapısı günlük kombinlere zahmetsizce uyum sağlıyor. Sadeliği tutkuyla taşıyanlar için özel bir dokunuş.