0.30 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
Ürün Kodu : DR195668
36.036 TL
PEŞİN FİYATINA 12.012 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.30 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük T11035
14 Ayar, Beyaz Altın, 1.76 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,3 Karat
Renk: G
Berraklık: SI.
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Narin ve duru bir ışıltının simgesi olan bu tasarım, parmakta son derece kibar ve zarif bir iz bırakıyor. Gösterişten uzak ama bir o kadar etkileyici yapısı günlük kombinlere zahmetsizce uyum sağlıyor. Sadeliği tutkuyla taşıyanlar için özel bir dokunuş.
0.30 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
PEŞİN FİYATINA 12.012 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
36.036 TL
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