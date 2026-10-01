1.30 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük T11247 14 Ayar, Altın, 2.11 gr Taş: Pırlanta

Ağırlık: 1.20 Karat

Renk: F

Berraklık: SI

Kesim: Oval Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.10 Karat

Renk: F-G

Berraklık: SI

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Merkezdeki oval kesimin parmakları uzun ve narin gösteren akıcı formu, halka boyunca dizilen ışıltılı taşların zarafetiyle mükemmel bir bütünlük yakalıyor. Beyaz altının soğuk ve asil parıltısı, odak noktasındaki güçlü ışık kırılmalarıyla birleşerek parmakta kuğu gibi duran bir zarafet sergiliyor. Klasik tektaş ruhunu modern ve görkemli detaylarla taçlandırmak isteyenler için eşsiz bir imza dokunuşu.