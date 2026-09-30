1.11 Karat Pırlanta Prenses Tektaş Yüzük
Ürün Kodu : DR103748
225.917 TL
PEŞİN FİYATINA 75.306 TL x 3 Taksit
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1.11 Karat Pırlanta Prenses Tektaş Yüzük T11220
14 Ayar, Beyaz Altın, 3 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,09 Karat
Renk: G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 1,02 Karat
Renk: G
Berraklık: SI
Kesim: Prenses
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Köşeli prenses kesimin keskin ve büyüleyici ateşi. Modern çizgilere sahip unutulmaz bir imza.
1.11 Karat Pırlanta Prenses Tektaş Yüzük
PEŞİN FİYATINA 75.306 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
225.917 TL