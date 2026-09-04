0.50 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük T11036 14 Ayar, Beyaz Altın, 2.07 gr Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,5 Karat

Renk: G

Berraklık: SI.

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Karakteristik boyutu ve ideal parlaklığıyla elinizde büyüleyici bir odak noktası yaratan bu klasik form, zamansız zarafeti temsil ediyor. Her dönemin vazgeçilmezi olan dolgun duruşuyla aşkınızı ve stilinizi taçlandıran eşsiz bir dokunuş.