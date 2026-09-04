0.50 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
Ürün Kodu : DR195670
48.490 TL
PEŞİN FİYATINA 16.163 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.50 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük T11036
14 Ayar, Beyaz Altın, 2.07 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,5 Karat
Renk: G
Berraklık: SI.
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Karakteristik boyutu ve ideal parlaklığıyla elinizde büyüleyici bir odak noktası yaratan bu klasik form, zamansız zarafeti temsil ediyor. Her dönemin vazgeçilmezi olan dolgun duruşuyla aşkınızı ve stilinizi taçlandıran eşsiz bir dokunuş.
0.50 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
PEŞİN FİYATINA 16.163 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
48.490 TL
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