0.62 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
Ürün Kodu : DR195666
67.795 TL
PEŞİN FİYATINA 22.598 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.62 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük T11034
14 Ayar, Beyaz Altın, 2.03 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,5 Karat
Renk: G
Berraklık: SI.
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,12 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Göz alıcı boyuttaki merkez ışıltısı, elinize sarsılmaz bir ihtişam ve zarafet katıyor. Işığı kusursuzca yansıtan açısı ve asil duruşuyla tüm bakışları üzerine toplayan bu tasarım, zamansız lüksün simgesi haline geliyor. Tutku dolu ve prestijli bir dokunuş.
0.62 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
PEŞİN FİYATINA 22.598 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
67.795 TL
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