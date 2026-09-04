0.62 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük T11034 14 Ayar, Beyaz Altın, 2.03 gr Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,5 Karat

Renk: G

Berraklık: SI.

Kesim: Yuvarlak Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,12 Karat

Renk: F-G

Berraklık: SI

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Göz alıcı boyuttaki merkez ışıltısı, elinize sarsılmaz bir ihtişam ve zarafet katıyor. Işığı kusursuzca yansıtan açısı ve asil duruşuyla tüm bakışları üzerine toplayan bu tasarım, zamansız lüksün simgesi haline geliyor. Tutku dolu ve prestijli bir dokunuş.