24.03 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık
Ürün Kodu : DN62119
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1.449.439 TL
PEŞİN FİYATINA 483.146 TL x 3 Taksit
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24.03 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık T11177
14 Ayar, Beyaz Altın, 54.00 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 4,6 Karat
Renk: F
Berraklık: VS-SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 4,58 Karat
Renk: F
Berraklık: VS-SI
Kesim: Baget
Taş: Safir
Ağırlık: 14,85 Karat
Kesim: Damla
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Derin safir mavisi ve görkemli pırlanta diziliminin büyüleyici uyumu. Dekoltenizde süzülen, unutulmaz ve sofistike bir lüks imzası.
24.03 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık
PEŞİN FİYATINA 483.146 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
1.449.439 TL